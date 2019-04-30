Одним из ключевых интеграционных направлений ЕАЭС является создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов – Пашинян

Под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване, в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна, сегодня началось заседание Евразийского межправительственного совета.

За заседанием в узком составе, в котором участвовали лишь главы правительств стран-членов ЕАЭС, последовало заседание в расширенном составе.

На открытии заседания в узком составе премьер-министр Армении, в настоящее время председательствующей в ЕАЭС, заявил, что три основных вопроса сегодняшней повесткb касаются цифровой повестки, интернет-торговли и дальнейшей интеграции Евразийского экономического союза, углубления интеграции.

На заседании в расширенном составе Пашинян говорил о борьбе с коррупцией в Армении, становлении демократии.

«Сегодня в Армении происходят коренные преобразования, затрагивающие практически все стороны жизни нашего общества. Правительство Армении осуществляет масштабные реформы, конечной целью которых является создание конкурентоспособной и технологически развитой экономики и современного общества, основанного на универсальных принципах равенства, справедливости и верховенства закона», - заявил Никол Пашинян.

«За последний год нам удалось достичь ощутимых результатов в борьбе против коррупции, создании равных условий для всех хозяйствующих субъектов, укреплении независимой судебной власти. Нам удалось свести до минимума деятельность искусственных монополий и олигополий. Сегодня никто в Армении не может манипулировать своим политическим влиянием и рычагами воздействия для достижения экономических целей. Это, в свою очередь, оздоровило экономическую и политическую среду в стране, и не побоюсь сказать, моральный климат в обществе в целом, - отметил премьер-министр Армении. - Действенные меры были приняты по сокращению теневой экономики. Осуществляются коренные преобразования в системе налогообложения и налогового администрирования. Мы также осуществляем оптимизацию в системе государственного управления, направленную на повышение эффективности деятельности структур правительства».

«Сегодня Армения - это динамично развивающаяся страна, которой характерны политическая стабильность и предсказуемость. В условиях парламентской формы правления повысился уровень отчетности правительства и прозрачности его деятельности. Налицо более эффективное функционирование системы сдержек и противовесов. Все это происходит на фоне формирования в стране более зрелых институтов демократии и наличия гражданского общества и основных свобод, - сказал Пашинян, подчеркнув: - Наше правительство сегодня имеет высокую степень легитимности и беспрецедентный уровень общественного доверия».

Что касается ЕАЭС, то премьер отметил, что Армения заинтересованв в устранении существующих препятствий, и особо остановился, как он сам сказал, на вопросе дискриминационных цен на энергоносители, по сути, намекнув на то, что страны-члены союза получают газ, нефть, нефтепродукты по разным ценам, и это влияет на продукцию разных стран.

«Мы стремимся к максимально продуктивному участию Армении в ЕАЭС, одновременно прилагая усилия для совершенствования механизмов сотрудничества и эффективного функционирования интеграционного пространства», - заявил глава правительства Армении.

«Отрадно отметить, что наблюдается устойчивый рост товарооборота Армении со странами союза. Удельный вес стран Евразийского экономического союза в экспорте Армении в 2018 году достиг 28,5%. Экспорт в страны союза вырос на 20%, а товарооборот в целом – на более чем 11%», - отметил Пашинян, заверив, что «Армения в период своего председательства приложит все усилия для укрепления положительной динамики интеграции и поиска новых путей и механизмов сотрудничества».

«Одним из ключевых интеграционных направлений Евразийского экономического союза является создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов и поэтапное формирование общего электроэнергетического рынка. Нам видится необходимым активизировать усилия, направленные на скорейшее решение чувствительного вопроса ценообразования на недискриминационной основе на энергоресурсы и их транзит по территориям государств-членов Союза, в том числе и с учётом транзитных компонентов», - заявил армянский премьер.

Также выступил премьер-министр Беларуси, который, помимо представления достижений ЕСЭС, также вновь сделал примечательное заявление, сказав, что в последнее время препятствий в союзе становится больше они создают проблему для дальнейшего углубления интеграции.

Премьер-минитр России Дмитрий Медведев заявил, что Евразийский экономический союз можно считать состоявшимся, работы в направлении преодоления проблем, решения вопросов и углубления интеграции продолжаются.

Премьер-министр России вчера прибыл в Ереван и уже успел провести отдельную встречу с премьер-министром Армении, обсудив с ним вопросы, касающиеся двусторонних отношений.

По итогам заседания был подписан ряд документов, касающихся промышленной кооперации, использования электронной цифровой подписи, устранения барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка, применения общих подходов при импорте и экспорте товаров, развития системы цифровой торговли в ЕАЭС, внедрения системы «единого окна» в системе регулирования экономической деятельности.



Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в августе в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан).