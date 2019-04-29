«Варварские и неприемлемые»: Строительные работы на территории крепости Амберд прекращены

Строительные работы в историко-культурном заповеднике «Амбердская крепость» были прекращены, сообщают из Комитета по градостроительству.

Согласно странице Комитета по градостроительству в Facebook, председатель комитета Ваагн Вермишян назвал строительные работы, осуществляемы на территории историко-культурного заповедника, варварскими и неприемлемыми.

«Отвечая на призывы граждан, председатель Комитета по градостроительству Армении Ваагн Вермишян посетил историко-культурный заповедник «Амбердская крепость». Там проводились строительные работы. Охарактеризовав эти работы варварскими и неприемлемыми, Ваагн Вермишян распорядился, чтобы собственнику участка было отправлено уведомление, и чтобы строительные работы были прекращены. Чтобы получить разъяснения в связи с процессом и обсудить процесс восполнения ущерба, владелец территории был приглашен в Комитет по градостроительству», - говорится в заявлении комитета.

Несколько дней назад депутат, член парламентской фракции партии «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян написала на своей странице в Facebook: «Некто Манук Манукян, который, не падайте в обморок, является главой Арагацотнского регионального отделения ГНКО «Служба охраны культурно-исторического заповедника-музея и культурной среды» Министерства культуры, приватизировал один из уникальных культурных памятников Армении – территорию исторической зоны Амберда, завез туда трактор и тяжелую технику и решил под боком у Амберда открыть собственный бизнес под названием «Амберд Тонир». Как рассказали жители близлежащих деревень, трактор Манука уже успел уничтожить множество археологических находок, поскольку на участках где он работал наружу вышли куски керамики, горшки, части надгробий и человеческие кости. Никто не знает, кто дал Мануку Манукяну это право на собственность. Этого не знает и глава общины Бюракана, который только помнит, что у Манука точно есть свидетельство о праве собственности. Кстати, когда в течение нескольких дней тяжелая техника совершала вандализм в исторической зоне Амберда, глава общины Бюракана был не в курсе, потому что ему никто об этом не сказал».

Зограбян выразила надежду на то, что «еще действующее Министерство культуры не просто временно приостановит этот беспрецедентный вандализм, а сделает так, чтобы он вообще прекратился». Депутат также выразила надежду на то, что власти установят, кто дал Мануку Манукяну право собственности на данной территории, «и он, и Манук Манукян будут привлечены к ответственности».

«А для начала губернатору Арагацотна не помешает освободить Манука Манукяна от занимаемой должности», - отметила Наира Зограбян.