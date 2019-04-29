«Одна из моих целей – найти таланты в нашей стране» - Нуне Саркисян

В беседе с директором Армянской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода Грайром Тамразяном искусствовед, писатель, супруга президента Армении Армена Саркисяна Нуне Саркисян рассказала, что все ее сказки были опубликованы на армянском языке.

Нуне Саркисян подчеркнула, что с 2005 года все ее книги издаются в Ереване.

«Наша цель состояла в том, чтобы распространять эти книги в районах, детских домах, больницах, библиотеках, просто дарить их. Мне кажется, мы достигли своей цели. Теперь детское общество в нашей стране знает мои книги и всегда с нетерпением ждет, будет ли вторая книга, продолжение. В наши дни дети любят, когда истории имеют продолжение, и теперь одна из моих ближайших и далеко идущих целей – продолжать уже начатые мной рассказы», - сказала супруга президента.

Недавно вышла в свет сказка Нуне Саркисян «Приключения голубого бегемотика и розовой мышки».

«Я написала эту сказку со своей внучкой. Шестилетняя Саванна с большим энтузиазмом создала эту книгу вместе со мной. На ее создание ушло три года, а затем она проиллюстрировала книгу. Ее иллюстрация оказалась довольно удачной. Каждый ребенок обладает талантом художника, нужно только стимулировать, чтобы этот талант развивался. И, кстати, одна из моих целей – находить таланты в нашей стране, потому что я считаю, что каждый ребенок рождается с талантом, особенно с художественным или музыкальным талантом. Если мы заглушим этот талант, не дадим ему выразиться, наши потенциальные таланты будут потеряны. Поэтому я призываю бабушек и дедушек, мам и пап найти этот талант в своих детях», - отметила Нуне Саркисян.

Президент Армен Саркисян, в свою очередь, отметил, что у них есть книги, которые были переведены на западноармянский диалект, а также на гюмрийский, карабахский и гаварский диалекты армянского языка.