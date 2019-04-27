В Армении впервые отмечают День гражданина

Впервые в Армении последняя суббота апреля отмечается как День гражданина.

По этому случаю 27 апреля на всей территории республики проходят праздничные мероприятия.

Премьер-министр Никол Пашинян поздравил граждан Армении с праздником на своей странице в Facebook.

«Дорогие соотечественники, гордые граждане Республики Армения! Поздравляю всех вас с Днем гражданина. Вы победили и будете побеждать!» - подчеркнул глава армянского правительства.

Отметим, что год назад возглавляемое Пашиняном протестное движение вынудило тогдашнего премьер-министра Сержа Саргсяна уйти в отставку. Впоследствии парламент избрал Пашиняна премьер-министром Армении. Согласно закону, инициированному правительством Пашиняна, отныне каждый год последняя суббота апреля будет отмечаться как День гражданина.