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Общество

«Индийцы приезжают в Армению, думая, что страна является членом ЕС» - гражданин Индии

Гражданин Индии, переехавший в Армению вместе с семьей, 26 апреля 2019 г.

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Семья индийца Девиндера Сингха, приехавшего в Армению в 2018 году с намерением основать здесь бизнес, оказалась в тяжелом положении.

«Индийский агент, который привез нас в Армению, забрал у нас в целом более 7000 долларов: часть за документы, часть за дорожные расходы и на так называемые карманные расходы, чтобы показать, что мы туристы, эти деньги он так и не вернул», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Девиндер Сингх.

Гражданин Индии утверждает, что человек, который привез их в Армению, пообещал за полученную сумму помочь им начать здесь бизнес. Девиндер Сингх обратился в полицию и направил письмо министру иностранных дел Армении. Из полиции ответили, что проблему нужно решать в судебном порядке.

«Теперь мы не знаем, что стало с этими деньгами. Он взял деньги еще у трех семей, таких же как мы, и не вернул их», - сказал Сингх.

По его словам, человек, который привез их в Армению, также потребовал отдать ему золотые украшения его жены Прети, так как до этого они договорились о большей сумме. «Чтобы потом, когда мы здесь наладим свои дела, мы отдали ему деньги и вернули украшения», - пояснил индиец.

Дочь Девиндера Сингха Алина родилась в Ереване. Чтобы содержать семью, Сингх берется за разную работу. «Время от времени я работаю на строительстве, за 8-9 часов получая 5000 драмов», - сказал он.

Девиндер в Индии занимался офисной работой, он ждет, чтобы им вернули деньги, чтобы они смогли вернуться на родину.

Несмотря на проблемы, индийцы здесь чувствуют себя хорошо. «Армения - очень хорошая страна. Люди очень хорошо к нам относятся. Я здесь счастлив», - признается Сингх.

Сем Сингх, занимающийся защитой прав индийцев, столкнувшихся в Армении с теми или иными проблемами, говорит, что его соотечественники оказываются в подобных ситуациях из-за недостаточной грамотности. «Люди, которые не получили достаточного образования, не понимают, что Армения - это не Европа. Они приезжают сюда, думая, что это территория Евросоюза и они с легкостью смогут отправиться в другие страны Шенгенской зоны. Индийские мошенники пользуются этим и требуют 4,5 тысячи долларов за то, чтобы привезти их в Армению. Но чтобы сюда приехать, нужно всего лишь заполнить онлайн-заявление и все», - рассказал он.

Сем Сингх, у которого здесь уже есть собственный бизнес - хостел, несколько месяцев назад открыл группу в Facebook, посредством которой имеющие проблемы индийцы связываются друг с другом. «Я начал вести блог и призывать людей не давать никому денег за обещания. Во многих случаях я лично им помог», - сказал наш собеседник.

По его словам, обещание отвезти в Европу – это не единственный способ обмануть индейцев. Им обещают в Армении высокую зарплату – 700-800 долларов, однако на самом деле они получают здесь в 3-4 раза меньше. «Это касается нескольких бизнесов: автомоек, пунктов обслуживания, хостелов и ресторанов», - пояснил Сингх.

Он призывает своих соотечественников перед приездом в Армению просто разузнать об этой стране, избежав таким образом попадания в подобные истории.

Кстати, в прошлом году правительство Армении приняло решение, согласно которому для граждан Индии порядок выдачи въездных виз Армении был упрощен, что позволило получать визу без приглашения.

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