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Карабах

Москва продолжит посреднические усилия по мирному урегулированию карабахского конфликта - Путин

Президент России Владимир Путин, Пекин, 26 апреля 2019 г.

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Москва продолжит посреднические усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим азербайджанским коллегой. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Согласно российским источникам, глава Кремля на встрече с Алиевым также сообщил, что в августе в России состоится встреча лидеров России, Азербайджана и Ирана.

Владимир Путин и Ильхам Алиев в Пекине принимают участие в международной конференции «Один пояс, один путь».

Выступая на конференции, президент Азербайджана заявил, что «нагорно-карабахский конфликт является серьезной проблемой не только для Азербайджана, но и для региональной стабильности и мира».

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