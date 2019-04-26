Безопасность границ – это безопасность нашей страны, нашего будущего, наших детей – Пашинян

«Безопасность границ – это безопасность нашей страны, нашего будущего, наших детей», - сегодня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в управлении Пограничных войск Службы национальной безопасности (СНБ) во время мероприятия по случаю Дня пограничника.

«Говоря «Республика Армения», мы в первую очередь имеем в виду границы нашей страны, потому что этими границами определяется наше место на планете Земля, наше место под солнцем, наше представление о будущем и прошлом. И поэтому Пограничная служба и День пограничника в этом смысле имеют крайне важное значение.

Сегодня мы отмечаем День пограничника, в первую очередь имея в виду Службу национальной безопасности, Пограничные войска СНБ. Но хочу подчеркнуть, что по известным нам обстоятельствам сегодня быть пограничником – не только трудовое звание, но и миссия, и эту миссию сегодня с честью выполняют военнослужащие Пограничных войск, военнослужащие Вооруженных сил, военнослужащие войск Полиции, и сегодня в Армении как минимум де-факто существует такое понятие, как пограничное село или пограничный населенный пункт. И в этом смысле День пограничника – это праздник не только для Пограничных войск СНБ, но и для наших Вооруженных сил, для народа, потому что каждый из нас в первую очередь думает о границах, потому что безопасность границ – это безопасность нашей страны, безопасность нашего будущего, безопасность наших детей», - сказал премьер, сначала поздравив с праздником, а затем выразив всем благодарность за проделанную работу.

Глава СНБ Артур Ванецян в свою очередь подчеркнул, что границы Армении сегодня находятся под неусыпным и надежным контролем и так будет и впредь.

«Границы нашей родины священны, и защита этих границ является обязанностью Республики Армения и всех ее граждан, а на первой линии этой важной миссии находитесь вы. Я убежден, что каждый из вас относится к своей службе с соответствующей высокой сознательностью и ответственностью. Правительство и весь народ Армении доверили нам границу, где начинается наше благополучие и безопасность. С границы начинается подъем новой Армении, нет и не может быть состоявшегося государства без надежных границ», - в частности сказал Ванецян, поздравив пограничников с профессиональным праздником.

На мероприятии присутствовали также начальник Полиции Армении Валерий Осипян, министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян, министр обороны Давид Тоноян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян.