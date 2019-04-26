124 миллиона драмов недостаточно для решения какой-либо масштабной социальной проблемы - Агаджанян

124 миллиона драмов (более 250 тыс. долларов) недостаточно для решения какой-либо масштабной социальной проблемы. Об этом в эфире программы Радио Азатутюн «На самом деле» заявил руководитель аппарата правительства Эдуард Агаджанян, отвечая на критику по поводу выделения государственного финансирования на мероприятия, посвященные Дню гражданина, который впервые в соответствии с принятым недавно законом будет отмечаться в субботу, 27 апреля.

Агаджанян отметил, что День гражданина можно обсуждать как с точки зрения финансов, так и с точки зрения содержания. «Но спекулировать на этой теме, утверждая, что это финансирование могло бы потенциально решить какую-либо социальную проблему, нечестно», - заявил представитель власти.

Агаджанян также сравнил планируемые затраты на организацию Дня гражданина с финансированием, которое ранее выделялось на другие праздничные мероприятия, отметив, что оно значительно скромнее. Также он отметил важность того, что выделяемые деньги не будут сосредотачиваться в Ереване.

«Мероприятия распределяются поровну по областям, и каждой области выделяется равное финансирование. Здесь также есть символика, потому что, да, сколько бы мы ни говорили, что мы напрямую не связываем этот день с революцией, тем не менее, мы должны констатировать, что победу гражданина принесла эта революция и что залогом этого успеха и победы гражданина стал децентрализованный подход», - заявил руководитель аппарата правительства.