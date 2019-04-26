После революции из тени вышли и/или были вновь созданы 50 тысяч рабочих мест – Пашинян

Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, после революции 2018 года из тени вышли и/или были вновь созданы 50 тысяч рабочих мест.

«Эта цифра не может быть поставлена под сомнение», - заявил он сегодня во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

«После того, как я озвучил эту цифру с трибуны ПАСЕ, последовали многочисленные публичные заявления, которые ставили под сомнение ее достоверность. Но эти цифры не могут не соответствовать действительности, поскольку они основаны на налоговых расчетах, представляемых предприятиями, компаниями… А это, по сути, цифры, которые никак невозможно поставить под сомнение. Если будет такая необходимость, мы сможем узнать, в какой компании и конкретно на сколько увеличилось число работников», - отметил глава армянского правительства.

Одновременно, Пашинян назвал это результатом повышения сознательности предпринимателей, граждан и компаний.

«Я понимаю, почему это привело к обсуждениям, поскольку на самом деле может даже показаться, что это из жанра фантастики. Но эта фантастика сегодня является реальностью в Армении, и это очень хорошо. Я считаю это не достижением правительства Армении, а думаю, что это является результатом повышения сознания наших предпринимателей, наших граждан, наших компаний», - подчеркнул премьер-министр.