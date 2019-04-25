Давид Тоноян: Создано больше условий для снижения рисков и предотвращения войны

Радио Азатутюн побеседовало с министром обороны Армении Давидом Тонояном, который в Москве участвует конференции по вопросам международной безопасности.

На вопрос, насколько важно участие министра обороны Армении в подобной конференции, Тоноян ответил, что это прекрасная площадка, на которой собираются довольно высокопоставленные специалисты в военной сфере, сфере обороны и безопасности. В конференции участвуют делегации из 110 стран, причем 60 стран представлены на уровне министров.

«Эта площадка дает возможность в ходе осуществления оборонной политики вносить уточнения, слушая коллег, участвуя в дискуссиях, а также проводить отдельные встречи с теми странами, с которыми на двусторонних площадках в плане времени встречаться очень трудно», - сказал министр.

На вопрос о том, хотел бы он, чтобы на мероприятии был представлен более широкий круг стран, Давид Тоноян ответил утвердительно. «Круг участников этих обсуждений был ограниченным. Я не могу сказать, что приглашений не было, но США и различные западные страны, страны-члены НАТО не присутствовали. Не могу сказать, в чем была причина. Но со дня создания этой конференции они в ней участвовали. В первые годы с Соединенными Штатами проходили очень бурные обсуждения, что было очень важно для уточнения нашей политики, наших задач. Сейчас этого нет, не думаю, что это нам выгодно», - сказал он.

На вопрос о том, удовлетворен ли он нынешним уровнем оснащенности армии вооружением, глава Минобороны ответил: «Я провел соответствующие встречи с нашими партнерами, которые ответственны за военную промышленность, экспорт продукции военного назначения. Еще раз повторю, что наши решения принимаются на основе цены, качества и возможностей в политическом плане. Пока у нас нет какой-либо альтернативы, которая давала бы нам возможность приобретать продукцию военного назначения на других рынках. На данный момент наилучшие возможности нам предоставляют российские производители. Но это не исключает закупок у других стран. К сожалению, многие страны ограничивают осуществление поставок в наш регион. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, в определенной мере ограничивает наш выбор».

На вопрос, какие выводы они сделали из апрельской войны, Тоноян ответил: «Необходимо просто по возможности минимизировать момент внезапности... Мы сейчас имеем гораздо больше возможностей контролировать ситуацию».

В ответ на вопрос о том, можем ли мы исключить внезапные нападения, министр обороны сказал: «Все исключить невозможно, но риски внезапности довольно значительно минимизированы. Создано больше условий для снижения рисков и предотвращения войны».