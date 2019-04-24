Серж Саргсян почтил память жертв Геноцида армян

Сегодня во второй половине дня мемориальный комплекс «Цицернакаберд», посвященный памяти жертв Геноцида армян, посетил бывший президент Армении Серж Саргсян. Он был со своим внуком. Его также сопровождала группа членов Республиканской партии Армении (РПА).

Серж Саргсян почтил память жертв Геноцида, возложив цветы в Вечному огню.

Саргсян, который в апреле прошлого года ушел с поста премьер-министра под давлением массовых протестов, сегодня также отказался отвечать на вопросы журналистов, в том числе и касающиеся внешней политики, сказав, что это не то место.

После отставки Серж Саргсян хранит молчание и отказывается от каких-либо комментариев по вопросам внутренней политики. Ранее в ответ на вопрос журналистов он сказал, что станет говорить, когда придет время.

Член Республиканской партии Галуст Саакян, отвечая на вопросы журналистов, заявил: «Серж Саргсян никогда не ошибается».

На вопрос, как он оценивает работу нового парламента, Саакян ответил: «Я не слежу за его работой, потому что это пока не парламент, когда он станет парламентом, тогда буду следить».

Виген Саргсян, который в годы правления РПА возглавлял администрацию президента, а затем занимал пост министра обороны, ответил только на вопросы, касающиеся Геноцида.

«Армения как страна народа, который пережил эту трагедию и это преступление, обязана, независимо от характера пришедшей к власти партии, бороться против этого преступления на международной арене», - сказал Виген Саргсян.

Кстати, некоторые члены РПА раскритиковали премьер-министра Никола Пашиняна за то, что он с трибуны ПАСЕ не поднял вопрос о Геноциде армян, в то время как в прошлом этот вопрос с международных трибун всегда поднимался.

Лидер оппозиционной парламентской фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») не придает этому большого значения.

«Не выступлениями нужно добиваться признания и осуждения Геноцида, то есть всего лишь включение этого вопроса в выступление не является главной задачей, если есть общее видение того, как строить отношения с Турцией», - сказал Марукян.

По мнению Марукяна, у нынешнего правительства нет конкретного видения армяно-турецких отношений. «В данном случае сегодняшние власти не представили этого видения, и в этом направлении сейчас не делается никаких шагов», - отметил он.

Руководитель не прошедшей в парламент партии «Республика» Арам Саргсян также не придает важности тому, чтобы лидер Армении поднял в ПАСЕ вопрос Геноцида.

«Я, например, считаю, что он очень правильно поступил, что не поднял этот вопрос, и мне лично этот подход кажется более логичным. Объясню почему. Европейское сообщество, развитые страны мира, которые имеют определенное влияние и могут сказать Турции, что черное – это черное, а белое – это белое, оценивают нашу ситуацию, ситуацию в регионе так: после Первой мировой войны между двумя государствами произошли трагические события, такие трагические события во время войны случаются, эти народы друг друга не поняли, и с того времени прошло 104 года, и все равно, они не пытаются понять друг друга. То есть, они смотрят на нас как на людей, которые воевали и не хотят найти общий язык, и они считают своим долгом объяснить, что в 21-ом веке люди дошли до такого уровня сознания во взаимоотношениях, что можно спокойно сесть и все решить», - сказал Арам Саргсян.

Он положительно оценил заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Армения готова начать политический процесс с Турцией без предусловий. «Наш внешнеполитический вектор должен показывать, что мы настроены позитивно, мы не ставим предусловий. На данном этапе такими должны быть наши действия во внешней политике в связи с Турцией», - считает Арам Саргсян.