Эрдоган вновь призывает Армению открыть свои архивы

Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган, в очередной раз призвал Армению открыть свои архивы.

Выступая сегодня на конференции, посвященной турецким архивам, Эрдоган заявил, что турецкие архивы открыты и им нечего скрывать.

«Для поставивших цель найти истину наши архивы полностью открыты. Нам нечего скрывать. Все те, кто пытаются преподнести Турции урок по правам человека и демократии по теме армянского вопроса и борьбы с терроризмом, сами имеют кровавое прошлое. До сих пор ни одна группа или государство, спекулирующие на армянском вопросе, не смогли доказать свои утверждения архивными документами. Мы знаем, что никого из тех, кто создает напряженность утверждениями о так называемом геноциде армян, не заботит истина», - заявил президент Турции, призвав третьи страны также открыть свои архивы для изучения историков.

«Мы открыли наши архивы. У Армении они тоже есть, пусть и она откроет свои архивы, если архивы есть в третьих странах, пусть и они их откроют. Пусть историки придут и работают с ними. А потом уже мы, политические деятели, станем говорить. Для желающих узнать истину двери в наши архивы полностью открыты», - сказал Эрдоган.

Турецкий депутат армянского происхождения от прокурдской Демократической партии народов Гаро Пайлан, отвечая Эрдогану, заявляет, что вопрос Геноцида армян должен быть перенесен из повестки дня парламентов третьих стран в повестку дня парламента Турции.

Он убежден, что лишь тогда Турция встретится лицом к лицу с истиной. «Мы должны говорить об этом в парламенте Турции. Если это произойдет, если мы будем говорить о Геноциде армян в парламенте Турции, другим парламентам не нужно будет об этом говорить. Мы должны говорить здесь и встретиться лицом к лицу с фактом Геноцида армян», - сказал Гаро Пайлан.

Президент Турции в связи с 24 апреля также направил послание местоблюстителю Константинопольского патриарха Армянской Апостольской церкви архиепископу Араму Атешяну. В послании, опубликованном на официальном сайте президента Турции, в частности, сказано: «В этом году я также чту память османских армян, которые погибли в суровых условиях Первой мировой войны, и выражаю свои глубокие соболезнования их потомкам».

По словам Эрдогана, армянская община внесла весомый вклад в развитие страны как в османский период, так и в период после образования Турецкой Республики.

«Как в прошлом, так и сегодня наши армянские граждане, будучи равноправными и свободными, играют важную роль в общественной, политической и экономической жизни нашей страны. Мы и впредь будем с вами, облегчая вашу боль и решая проблемы. Хочу подчеркнуть, что для нас особенно важно спокойствие, безопасность и благополучие армянской общины. Любые попытки отчуждения и изоляции этнических армян из числа граждан Турции будут решительно пресечены. Наша общая цель - укреплять отношения и делать все возможное для залечивания исторических ран между нашими народами, которые на протяжении всей истории делили радости и горести», - отметил президент Турции, выразив пожелание, чтобы армянская община как можно скорее избрала своего нового духовного лидера.

Отметим, что послание Эрдогана в этом году не было зачитано во время утренней литургии в кафедральном соборе Константинопольского патриархата ААЦ, оно было опубликовано позже.

В связи со 104-й годовщиной Геноцида армян сегодня по инициативе комиссии по борьбе с дискриминацией стамбульского офиса Организации по правам человека на площади Султанахмед в Стамбуле было организовано памятное мероприятие, проведению которого, однако, воспрепятствовала турецкая полиция.

На армянском кладбище Шишли вспоминали армянина Севака Балыкчи, убитого сослуживцами во время службы в турецкой армии 24 апреля 2011 года.

Сегодня вечером запланирована церемония поминовения жертв Геноцида армян на площади Шишхане, расположенной неподалеку от центрального стамбульского проспекта Истикляль.