Самый короткий и самый правильный путь признания Геноцида армян - это усиление Армении - Ален Симонян

Самый короткий и самый правильный путь признания Геноцида армян - это усиление Армении, сегодня в мемориальном комплексе «Цицернакаберд», посвященном памяти жертв Геноцида армян, в беседе с журналистами сказал вице-спикер Национального собрания Армении, депутат от правящего блока «Мой шаг» Ален Симонян.

На вопрос Радио Азатутюн, почему провалилась «футбольная дипломатия», Симонян ответил: «Потому что я не думаю, что изначально можно было добиться успеха с Турцией на этом пути, учитывая, что у Турции неоднократно были возможности начать какую-либо дипломатию. На мой взгляд, это с самого начала было обречено на провал, это мое мнение».

На вопрос Радио Азатутюн, можно ли то же самое сказать и о сегодняшнем дне, если Ереван протянет руку примирения, депутат ответил, что этот вопрос нельзя обсуждать «на ногах». «Думаю, что наша позиция не сильно измененилась, наша позиция неоднократно озвучивалась», - сказал он.

На вопрос, является ли признание Геноцида армян предусловием для примирения, Ален Симонян ответил: «Мы никогда не говорили о предуслвиях в этом вопросе».

В сентябре 2008 года тогдашний президент Турции Абдулла Гюль посетил Армению. Это был первый в истории визит президента Турции в Армению. В следующем году, в октябре 2009 года, тогдашний президент Армении Серж Саргсян с ответным визитом отправился в Турцию. Взаимные визиты президентов были совершены с целью просмотра футбольных матчей между сборными двух стран, и эти визиты и контакты получили название«футбольная дипломатия».