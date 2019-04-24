Пережившая геноцид Гуйна Маркосян: «Турки не давали нам житья»

Гуйна Маркосян живет в селе Татул Арагацотнской области Армении. Дочери уроженцев Карса Назарета и Айкануш Назаретян 109 лет. Когда она узнала, что она одна из семи армян, родившихся в Османской Турции и переживших ужасы геноцида, которые все еще живут в Армении, то была удивлена.

Бабушка Гуйна не может много говорить, она немного туга на ухо и прилагает усилия, чтобы услышать, что ей говорят сын и невестка. Зрение долгожительница потеряла еще пять лет назад, но она полностью находится в здравом уме.

«Нелегко жить 100 лет», - жалуется Гуйна, слегка занижая свой возраст.

Гуйна Маркосян, урожденная Назаретян, родилась в 1910 году в селе Нахичеван Карсской области Османской Турции. Когда ей было пять лет, ее семья – родители, братья, сестры – были вынуждены покинуть свой родной дом и бежать.

На вопрос, зачем, Гуйна отвечает так: «Турки не давали нам житья».

Назаретяны пересекли на лодке реки Арпачай и Ахурян. Некоторые из родственников Гуйны потерялись во время весенних паводков. Назаретяны нашли убежище недалеко от своей родной провинции, чтобы иметь возможность вернуться, если будет подходящий момент. Такого момента они так и не дождались.

Торник Маркосян – младший сын Гуйны. Он и его жена говорят, что из прожитых ею 109 лет женщина чувствовала себя по-настоящему счастливой только первые пять лет, когда она еще была в Карсе, в их родной утопающей в зелени деревне. По их словам, после этого ее жизнь была наполнена лишь страданиями.

«Разве я видела, что-то хорошее, чтобы помнить, что-то хорошее?» - сетует Гуйна.

Родители Гуйны умерли в Армении, когда она была еще молода. К ее страданиям добавились сиротство и неугодное положение в семье дяди, где ее донимала дядина сварливая жена. Замуж Гуйна вышла в возрасте 13 лет. Говорит, что в доме у дяди не было лишней еды.

«Меня некому было содержать», - вспоминает она.

Муж Гуйны, Вардгес Маркосян, был из сиротского приюта. Родом он был из Нахичевана. У него с Гуйной была похожая судьба. Вместе они переехали в село Татул, где воспитали пятерых детей. Гуйна усердно трудилась: пряла пряжу, собирала коровьи лепешки для обогрева жилья, держала скот. Потом она воспитывала и своих внуков, и правнуков, и праправнуков. Всего их у нее 60. 13 из них – внуки внуков. Теперь Гуйна получает от них только тепло и принимает это как должное. Они просто возвращают мне то, что должны, считает 109-летняя женщина.

«Они хорошо за мной ухаживают», - говорит она.

У по сути лишенной детства Гуйны теперь только одна мечта – ей хотелось бы, чтобы рядом оказались ее мать, отец, братья и сестры, чтобы она могла насладиться их компанией.

Кроме боли в сердце у бабушки Гуйны ничего не болит. Спит она 22 часа в сутки, а есть любит мороженое.