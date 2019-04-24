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Армения

«Звучащие из Анкары заявления не обнадеживают» - Мнацаканян о возможном армяно-турецком примирении

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, Ереван, 24 апреля 2019 г.

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«Для меня самым важным заветом сегодня является решимость восстановить справедливость», - сегодня в мемориальном комплексе «Цицернакаберд», посвященном памяти жертв Геноцида армян, в беседе с журналистами заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, добавив, что этот завет никогда не будет забыт, тем более когда справедливость не восстановлена.

Правительство Турции заявило о том, что «Армения боится открывать свои архивы 1915 года, поскольку после этого у мира появятся доказательства того, что события 1915 года являются не «геноцидом армян», а скорее геноцидом и уничтожением мусульманского населения в Османской империи со стороны армянских банд. А на днях министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что они гордятся своими предками и историей, потому что в их истории никогда не было геноцидов и колониализма.

На вопрос Радио Азатутюн, чем он объясняет отрицание официальной Анкары спустя столетие, глава МИД Армении ответил: «Вы задаете самый сложный вопрос, потому что это просто не укладывается в голове - насколько невозможно сделать этот шаг, встретиться лицом к лицу с историей, иметь эту смелость, иметь ответственность перед человечеством, насколько это является препятствием для властей, это самая большая проблема, самый большой вопрос, если у кого-то есть ответ на этот вопрос… но это также завет, завет для преодоления геноцида, мы как нация преодолели геноцид».

На вопрос Радио Азатутюн о том, возможно ли, что с учетом беспрецедентно высокого международного рейтинга и легитимности Армении официальный Ереван начнет новый процесс примирения с Турцией и заставит Анкару открыть границы, Зограб Мнацаканян ответил, что считает это маловероятным.

«К сожалению, я уверен, вы слышите и следите за всем, что приходит из официальной Анкары, и это не обнадеживает, наоборот, заслуживает критики», - сказал министр.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн, является ли признание Геноцида армян предусловием, Мнацаканян отметил, что армянская сторона никогда не говорила, что это предусловие.

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