То, что произошло в 1915 году, является одним из худших злодеяний 20-го века – посол США

Соединенные Штаты не отрицают исторические события, в ходе брифинга с журналистами сегодня заявила посол США в Армении Линн Трейси.

Трейси сегодня была в мемориальном комплексе «Цицернакаберд», где каждый год 24 апреля вспоминают жертв Геноцида армян в Османской Турции.

Посол отметила, что то, что произошло в 1915 году, было одним из худших злодеяний 20-го века.

«Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения. Во время слушаний в Соединенных Штатах по одобрению моей кандидатуры я отмечала и вновь отмечу, что Соединенные Штаты не отрицают эти исторические событие, не отрицают эту историческую реалию, и то, что произошло в 1915 году, является одним из худших злодеяний 20-го века. И мы по-прежнему поощряем стойкость, которую мы видим в армянском народе», - заявила Линн Трейси.

Из 50 штатов США, где проживают более полумиллиона армян, 49 признали Геноцид армян. Геноцид армян остается непризнанным только в штате Миссисипи.

С 1960-х годов армянская община Америки борется за признание убийств и депортаций полутора миллиона армян в Османской Турции в 1915 году геноцидом и осуждение этого преступления. Однако лидеры Белого дома в целом избегали использования термина геноцид и предлагали свою помощь в примирении армян и турок. 44-й и 45-й президенты США, Барак Обама и Дональд Трамп, в своих обращениях 24 апреля использовали армянский термин «Мец егерн» («Великая резня»).