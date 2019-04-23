Я недоволен работой «Санитек» - мэр Еревана

После заседания Совета старейшин Еревана в беседе с журналистами мэр Еревана Айк Марутян заявил, что недоволен работой компании «Санитек», занимающейся уборкой и вывозом мусора в столице.

На замечание Радио Азатутюн о том, что депутаты Национального собрания Наира Зограбян и Микаэл Мелкумян заявили, что пришли на заседание Совета старейшин, чтобы присутствовать на обсуждении по вопросу уборки мусора и заметили, что этот вопрос был спущен на 16 место, Айк Марутян ответил: «Не было речи ни о каком спуске, были установлены номера, и по этим номерам мы обсуждали. Любой депутат Национального собрания имеет право присутствовать на наших заседаниях, всем добро пожаловать».

«Вообще я недоволен работой компании «Санитек», но если сравнивать с тем, что было, то она немного улучшилась», - отметил Марутян.

Градоначальник отметил, что они принимают комплексные решения. «Сначала компании «Санитек» было сказано: если вы обеспечите нормальную работу и чистоту в Ереване, мы будем только рады. Мы начали работать с ними в ежедневном режиме, но увидели, что, тем не менее, они не справляются. Мы попытались помочь им, сделали все, чтобы они встали на ноги, поскольку они говорили, что находятся в очень плохом положении. Тем не менее, мы видим картину, которая нас не удовлетворяет, и поэтому мы предпринимаем те меры, которые вы видите», - сказал Айк Марутян.

На вопрос, пойдет ли он навстречу призыву руководителя фракции «Процветающая Армения» Совета старейшин Еревана опубликовать 6-месячную переписку между «Санитек» и мэрией, мэр ответил: «У кого есть вопросы, обращаются в письменной форме, получают ответ. Здесь на 100 процентов, если не больше, идут прозрачные процессы, никто ни от кого ничего не хочет скрывать, наоборот, чем больше мы сообщаем общественности, тем больше общественность осведомлена, и мы спокойно работаем».

Отметим, что Совет старейшин Еревана на сегодняшнем заседании принял решение о создании общинного предприятия «Уборка мусора и санитарная очистка в Ереване»

Основной целью работы предприятия будет обеспечение проведения работ по уборке мусора и санитарной очистке на административной территории Еревана.

На прошлой неделе все более остро стоящий вопрос уборки мусора в Ереване был обсужден также в правительстве страны, которое утвердило решение о покупке 15 новых мусороуборочных машин мэрией Еревана, поскольку единственный на данный момент оператор, компания «Санитек», не справляется с задачей по очистке столицы от накопившегося мусора.