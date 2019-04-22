Наша задача – создать равные возможности для всех людей – Пашинян

Экономическая революция последует за политической революцией в тот момент, когда люди изменят свое экономическое поведение, уверен премьер-министр Никол Пашинян.

Сегодня Пашинян вместе с рядом членов правительства встретился с профессорско-преподавательским составом и студентами факультета экономики и менеджмента Ереванского государственного университета (ЕГУ), ответил на вопросы, выслушал точки зрения.

«Экономическая модель, которую мы себе представляем, остается такой же: и компании, и индивидуумы должны осознать важность своих личных усилий в дальнейшем политическом процессе. И поэтому мы говорим, что видим нашу задачу в следующем: создать возможности для людей, создать равные возможности для всех людей, всех компаний, всех групп, чтобы у них была возможность применить свой экономический потенциал», - отметил Пашинян.

«В отличие от бывших властей, целью которых было заставить гражданина замолчать, мы хотим, чтобы граждане говорили, генерировали идеи и имели возможность их реализовать», - сказал премьер.

«Для этого мы видим три инструмента, с помощью которых мы должны помочь. Первый: действительно равные условия для всех, то есть исключить селективную экономическую деятельность, привилегированную экономическую деятельность, по возможности доступность финансов и построение экономики, нацеленность экономики на экспорт. Здесь есть конкретная функция государства, чтобы мы создали для наших хозяйствующих субъектов по возможности большой экспортный потенциал, создали большие возможности и настолько упросили регулировки, чтобы хозяйствующий субъект, человек, занимаясь экономической деятельностью, не сталкивался с искусственными препятствиями», - подчеркнул Пашинян.

Из зала возразил бывший депутат от партии «Процветающая Армения», преподаватель факультета экономики Вардан Бостанджян: «Политическая и экономическая революции различаются. Если в основе политической революции была ненависть к прежней власти, то сейчас в случае экономической революции должно измениться мышление людей».

Премьер ответил, что в случае экономической революции они предлагают ненавидеть собственную бедность. «Мы хотим помочь людям, чтобы они осознали свою силу. Что означает сильный человек? Сильный человек, по моему представлению, это тот, кто сам себя может подтолкнуть на действия, потому что одно дело, когда человек бедный и думает, что эту бедность должно преодолеть государство, правительство, предоставив ему, к примеру, еду, деньги, и другое дело, когда человек думает, что правительство должно ему помочь, чтобы он преодолел бедность», - отметил Пашинян.

88-летний член-корреспондент Академии наук Гриша Гарибян представил результаты своего изучения: Армения теряет человеческий ресурс по причине эмиграции, причем в последние годы уезжают в особенности умные и образованные люди.

«Мы не даем гражданам Армении видения того, что будет через 50 лет, в какой Армении они будут жить спустя десятилетия», - еще на одну причину эмиграции указал премьер-министр.

«Система ценностей должна быть сформирована на государственном уровне: какого гражданина мы хотим иметь – законопослушного или с криминальными наклонностями? А вы знаете в Армении хоть одного коррупционера, который в своем кругу не пользовался бы исключительным уважением? Они пользовались в своей среде исключительным уважением и авторитетом и в каком-то смысле были лидерами своего окружения», - добавил он.

Подводя итоги встречи, Никол Пашинян вновь подчеркнул, что общественность должна считать себя участником всех процессов: от политической и экономической революции до карабахского вопроса. «Ясно, что правительство является ответственным номер один, но правительство должно действовать в рамках определенных мандатов», - сказал премьер.

На встрече не присутствовал ректор ЕГУ Арам Симонян. Радио Азатутюн поинтересовалось у министра образования и науки, пригласили ли они Симоняна. «Обратитесь к руководству ЕГУ», – ответил Араик Арутюнян.

Декан факультета экономики Айк Саргсян также не смог дать четкого ответа на этот вопрос, отметив, что инициатором мероприятия было правительство и что «факт неучастия ректора он комментировать не может».