Гранты будут предоставляться частным лицам на реализацию их инициатив - посол США

Уже второй месяц работающая в Армении посол США Линн Трейси успела попробовать армянское вино и сухофрукты и осталась ими очень довольна. Финансируемая правительством США новая программа Центра развития агробизнеса и села нацелена на развитие малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства.

«Программа нацелена на развитие индивидуального потенциала, гранты будут предоставляться частным лицам на реализацию их инициатив, будь то в сферах виноделия, садоводства или экспорта фруктов», - отметила Трейси.

Общий бюджет новой пятилетней программы Центра развития агробизнеса и села (CARD) Агентства США по международному развитию (USAID) составит максимум 3 млн долларов. Ровно половину этих средств предусматривается предоставить победителям грантовых конкурсов – 100 бенефициарам в размере максимум до 15 тыс. долларов.

«Более 40% населения Армении занято в сельском хозяйстве, мы считаем, что эта программа очень важна», - сказала Линн Трейси.

По словам посла, формирование здоровой экономики также будет способствовать предпринятым правительством демократическим реформам. Линн Трейс также обратилась к провозглашенной армянским правительством экономической революции.

«Насколько я понимаю, экономическая революция связана с устранением существующих препятствий в бизнес-среде, их устранение позволит бизнесменам процветать и развиваться», - подчеркнула американский посол.

По словам руководителя программы Сусанны Хачатрян, на начальном этапе они отберут фермеров-бенефициаров, этот этап завершится через три месяца. «В течение этого времени мы проведем встречи и с областными, и с общинными администрациями и выявим все те проблемы, которые есть в этих общинах, встретимся также с ведущими фермерами», - сказала Хачатрян.

Сусанна Хачатрян поясняет, что воспользоваться программой смогут опытные бизнесмены, а начинающим вряд ли удастся продвинуться вперед с помощью 15 тыс. долларов.

«Те фермеры, которые на свои средства уже сделали некоторые шаги, продвинулись вперед, получат возможность продвинуться вперед также с этой небольшой поддержкой», - сказала руководитель программы.

На вопрос Радио Азатутюн, по какому принципу они будут отбирать бенефициаров, руководитель программы ответила, что будут четко разработанные механизмы, решения будут приниматься на основе представленных бизнес-планов.