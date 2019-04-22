Парламент избрал нового главу антимонопольной комиссии

Национальное собрание Армении на заседании в понедельник избрало Гегама Геворкяна на должность главы Государственной комиссии по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК).

Из 132-х депутатов в голосовании принял участие 121 парламентарий, из которых за кандидатуру Геворкяна проголосовали 95 депутатов, а против – 26.

Кандидатуру Геворкяна предложил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Оппозиционная фракция «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») выступила против кандидатуры Геворкяна. Лидер фракции Эдмон Марукян обратился к премьер-министру с просьбой отозвать кандидатуру Геворкяна в связи с недостаточным стажем кандидата для этой должности.

Отметим, что на посту главы ГКЗЭК Геворкян сменил Артака Шабояна, который возглавлял антимонопольную комиссию с марта 2010 года.