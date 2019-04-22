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Политика

Премьер-министр Армении поздравил Зеленского с победой на президентских выборах в Украине

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Владимира Зеленского с убедительной победой на президентских выборах в Украине.

«Уверен, что на этом высоком посту Вы, Владимир Алексеевич, приложите все усилия для того, чтобы традиционно находящиеся на высоком уровне отношения между Арменией и Украиной достигли нового уровня и служили на благо дружбе армянского и украинского народов. Желаю Вам успехов на новом ответственном посту», - в своем послании отметил Пашинян, согласно официальному сайту премьер-министра Армении.

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