Пашинян заявил, что выполнил большинство своих обещаний

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня вечером в прямом эфире на своей странице в Facebook ответил на вопросы граждан.

Ранее Пашинян предложил гражданам задать ему волнующие их вопросы на его странице в Facebook и пообещал ответить на те вопросы, которые наберут наибольшее число лайков.

Премьер-министр сегодня сначала обратился к своим ранее данным обещаниям и к ходу их реализации. Отметив, что в последнее время звучат заявления о том, что он давал обещания и не исполняет их, Пашинян сказал, что после того, как был избран премьер-министром, распорядился, чтобы все его публичные заявления лежали на его рабочем столе. «Тут все мои заявления с 8 апреля. Тут около 106 пунктов, и я предлагаю просмотреть данные пункты», - заявил премьер.

Он отметил, что выполнил большинство своих обещаний, причем большую часть из них - на 100 процентов. Так, по словам премьера, на 100 процентов выполнены обещания о том, что не будет резких разворотов во внешней политике, Армения останется в ОДКБ, будут проведены свободные и справедливые выборы, будут ликвидированы монополии, в правительстве не будет олигархов, не будет политических преследований и политзаключенных, не будет кадровых погромов, ответственные за события 1 марта 2008 года предстанут перед судом.

«Год назад никто бы не поверил, что все это возможно будет сделать», - сказал Никол Пашинян.

В ответ на просьбу восстановить в должности сотрудника Норагавитской таможни, уволившегося после того, как в ходе посещения таможни Пашинян сделал тому замечание из-за неподобающего отношения к государственному флагу и распорядился уволить всех сотрудников данного кабинета, Пашинян сказал, что считает свою реакцию в тот день правильной.

«Я много анализировал свои действия в тот день и должен признаться, что считаю, что моя реакция была правильной, - сказал он. – Тот, кто не уважает гражданина, не уважает и флаг, тот, кто не уважает флаг, не уважает и гражданина, потому что без гражданина нет флага и без флага нет гражданина».

Премьер подчеркнул, что требования к служащему в погонах должны быть еще более строгими и что каждый чиновник должен нести персональную ответственность за свое отношение к государственному символу, к флагу.

Пашинян отметил, у него не было к тому сотруднику личной неприязни, для него тот символизировал госслужащего, который не уважает государственный флаг, и он уволил не только его одного, а всех госчиновников, которые проявили неуважение к государственному флагу. «Мне кажется, все эти чиновники поняли этот мессидж», - подчеркнул премьер.

Он добавил, что этот инцидент и реакция на него в обществе показывают, что в стране государственные символы не состоялись.

Касаясь замечаний о том, что его требование к сотруднику написать заявление об увольнении было незаконным, Пашинян заявил, что «если бы было надо, ради государственного символа, ради флага, он ликвидировал бы всю эту структуру».

Он отверг просьбу простить сотрудника таможни, мотивировав это тем, что всегда считал и считает, что самый плохой руководитель - это слабый руководитель, добавив, что извинился бы, если бы счел, что ошибся, но уверен, что в данном случае поступил правильно.

Отвечая на вопрос о том, почему экс-президент Армении Серж Саргсян до сих пор не привлечен к ответственности, Пашинян отметил, что они не ставят цель посадить конкретных людей, но если будут основания для привлечения того или иного должностного лица к ответственности, никто этого не избежит. Глава правительства подчеркнул, что главным достижением революции стало то, что в Армении сегодня все равны перед законом. Он также подчеркнул, что для уголовного преследования необходимы серьезные основания.

«Возбуждены десятки дел по коррупционным злоупотреблениям. Арестованы Манвел Григорян, Роберт Кочарян, в розыске бывший министр охраны природы, бывший глава СПИСА. Мы говорили, что все равны перед законом. Тем более, что для уголовного преследования высокопоставленных должностных лиц необходимы серьезные основания. Не будет никаких привилегий», - сказал Пашинян, отметив, что видит в этом вопросе подтекст о том, есть ли скрытая договоренность с Сержем Саргсяном, в связи с чем его не трогают.

«Я в подобные игры не играю. Я не могу сейчас сказать, будет ли Сержу Саргсяну предъявлено обвинение по какому-либо преступлению или нет. Я не следователь и не прокурор. Но если для обвинения будут необходимые и твердые основания, политических препятствий не будет», - сказал он, заверив, что у него не было и не будет никаких закулисных договоренностей с теми или иными чиновниками «за спиной народа».

«Если случится что-то подобное, то бессмысленна не только революция, но и моя жизнь. Это принципиально несовместимо со мной. Я не пойду на такие сделки. Пожалуйста, не обвиняйте меня в заговорах. Я могу ошибаться, и я ошибаюсь, но мое участие в сделках, противоречащих принципам революции, исключено», - сказал премьер.

Пашинян вновь подтвердил свое утверждение о том, что в Армении не будет вендетт, но будет установлена справедливость и законность и что власть делает все, чтобы вернуть народу награбленное.

Он отметил, что не может сказать, что на все 100% удовлетворен объемом и результатами работы в этом направлении, но для этого есть причины. «Позвольте назвать одну из них. После того как были опубликованы кадры обыска в доме Манвела Григоряна, многие люди очень быстро спрятали свое имущество, в том числе за пределами Армении. Сейчас трудно найти это имущество. За это время проводился обыск в домах таких людей, которые являются стопроцентными коррупционерами, но в их домах ничего не было найдено», - сказал Никол Пашинян, при этом заверив, что у нынешней власти есть политическая воля довести это дело до конца.

Никол Пашинян также заявил, что даже самая демократическая власть, которая пришла к власти в результате честных и прозрачных выборов, выполнила все свои обещания и решила все проблемы в стране, не выполнит до конца своего главного обещания, пока не уйдет в результате таких же демократических и прозрачных выборов.