Парламент отклонил предложение о том, чтобы поднять вопрос об отставке Атома Джанджугазяна

Правящая фракция против того, чтобы вопрос отставки министра финансов Атома Джанджугазяна парламент сделал предметом обсуждения премьер-министра.

Предложение внес глава оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян, будучи недовольным ответами Джанджугазяна на поднятые вчера фракцией вопросы.

По словам Марукяна, они ожидали информации о сокращениях, ожидаемых в системе государственного управления, но не получили ни цифр, ни четких ответов.

«Г-н Джанджугазян должен был сидеть здесь, потому что вопрос не закрыт, вопрос касался его. Его отсутствие также является отношением к парламенту. И мы настаиваем на отставке г-на Джанджугазяна», - сказал он.

Предложение «Лусавор Айастан» поддержала и фракция «Процветающая Армения», но 41 голоса обеих оппозиционных фракций не хватило для принятия данной инициативы. Голосов «против» правящей фракции «Мой шаг» было больше – 67.

«По мнению фракции «Мой шаг», для принятия подобного решения, чтобы проголосовать за это предложение, одной встречи недостаточно. Поэтому фракция «Мой шаг» будет голосовать против», - перед голосованием заявила глава правящей фракции Лилит Макунц.

Уже после голосования Эдмон Марукян сказал: «Их фракция его защитила, но это не означает, что вопрос закрыт. Потому что есть министр, которого 41 депутат не хочет видеть в составе правительства. Если я был бы премьер-министром, и какой-то министр получил бы 41 голос против в парламенте, думаю, что я задумался бы о том, должен ли этот человек оставаться на должности или нет».

По мнению члена фракции «Мой шаг» Айка Геворкяна, если премьер-министр увидит проблему, он, безусловно, отреагирует. «Правительство было сформировано по предложению премьер-министра, на должность министра финансов был назначен Атом Джанджугазян, и Атом Джанджугазян должен оставаться министром финансов до тех пор, пока не принято другое решение», - сказал Геворкян.

На замечание о том, что парламент осуществляет контроль в отношении правительства и ответ Джанджугазяна мог депутатов удовлетворить или не удовлетворить, Геворкян ответил: «Лично меня ответ удовлетворил. Я сторонник такого состава правительства. Я также говорю, что в дальнейшем можно подумать о том, чтобы еще больше сократить число министерств. Это не повод для того, чтобы выражать недоверие министру финансов или увольнять его».

Возможность представлять премьер-министру вопрос отставки того или иного министра предоставляет регламент парламента, если есть решение парламента. Именно этой возможностью сегодня впервые попыталась воспользоваться оппозиционная фракция «Лусавор Айастан».

Марукян сказал, что будет и дальше добиваться решения этого вопроса, отправит премьер-министру полученный ими от министра финансов ответ на их вопрос. «Пусть он посмотрит, он был главой фракции, если министр дал бы такой ответ, что бы мы сделали с таким министром? Естественно, это также является уроком для всех членов правительства, что при общении с парламентом должно быть должное уважение и в плане ответов на вопросы - должное профессиональное отношение. В противном случае то отношение, которое было проявлено, это отношение к гражданам Армении, которые так и не узнали, сколько человек будет сокращено, так и не узнали, что это за реформа, сколько денег хотят этим сэкономить, почему хотят сэкономить, кто эти граждане, которые не создают дополнительной стоимости», - сказал глава оппозиционной фракции.

Айк Геворкян на это возразил: «Даже если бы мы указали конкретные цифры, они бы потребовали указать имена, фамилии и отчества этих людей, их отпечатки пальцев и прочее. Так что, здесь проблема не в этом. Это чисто политический шаг со стороны оппозиции. Я вполне нормально отношусь к инициативе представителя оппозиции».