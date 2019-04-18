Лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян не удовлетворен темпами экономического развития. Об этом он заявил сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн.

Радио Азатутюн, в частности, поинтересовалось у Царукяна, удовлетворяют ли его сегодня темпы экономического развития или он их оценивает неудовлетворительно.

«Да, не удовлетворяют, - заявил Царукян, продолжив: - Народ ждет, прошел год, хорошо, потерпит еще год, но люди ждут, они дадут ответ, люди хотят хорошо жить. После революции все уехавшие хотели вернуться, 60-70 процентов собрали вещи, уже готовы ехать, но ждут, чтобы еще кое-что изменилось: чтобы была работа, жилье, чтобы приехать и здесь жить и работать. И эти шаги должны быть сделаны совместно «Процветающей Арменией», «Лусавор Айастан», «Моим шагом» во благо народа. Сегодня ответственным перед народом является «Мой шаг», а не «Лусавор Айастан» и «Процветающая Армения». Мы встали рядом с кандидатом от народа, мы сделали этот шаг по желанию народа. Я не говорю что-то противоположное, такая программа, по пунктам говорю, что должно быть осуществлено. Если мы сегодня не вкладываем инвестиции в сферу сельского хозяйства, вон половина земель не обработаны, теперь еще больше земель останутся невозделанными, потому что невыгодно, не смогли. До сих пор ни удобрения не раздали, ни селитру, ни топливо, ни семена не привезли. Что людям делать, скажите?»