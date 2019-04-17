Конгрессмен США: Наш визит был запланирован в Ереван, и цель визита - работа с парламентом

Прибывшую в Армению делегацию американских конгрессменов сегодня приняли в парламенте.

По завершении закрытой встречи, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, как произошедшая в Армении год назад смена власти повлияла на армяно-американские отношения и какие есть возможности для сотрудничества, сопредседатель Комитета по демократическому партнерству, конгрессмен Верн Буканан ответил: «Это наш первый визит в Армению. Я думаю, что у нас еще будет много встреч. Я сам включен в комитет по торговле и инвестициям, и мы затронули и эти вопросы. В этом направлении есть новые возможности, но важнейшим направлением будет работа с парламентом, потому что это новый парламент с новыми членами, и мы собираемся вместе работать по этим вопросам».

На этот раз американские законодатели Нагорный Карабах не посетят, сообщил председатель Комитета по демократическому партнерству Дэйвид Прайс. «Наш визит был запланирован в Ереван, и цель визита – работа с парламентом. В этом направлении многое предстоит сделать, и я хочу вас заверить, что у нас очень насыщенный график, и это наш первый визит», - сказал Прайс.

Радио Азатутюн побеседовало о визите конгрессменов с политологом Суреном Саргсяном, который напомнил, что в прошлый раз трое из пяти американских законодателей посетили Нагорный Карабах.

«На этот раз конгрессмены побывали также в Грузии, в Украине. Так что, это, можно сказать, был региональный визит, целью которого является общение между демократическими обществами, обмен опытом. В этом смысле визит конгрессменов чрезвычайно важен. Это, конечно, исключительный формат, потому что посещают представители обеих партий: и республиканцы, и демократы, и в этом смысле важно также учитывать это во всем этом процессе. Также важным обстоятельством является то, что в группу конгрессменов вошли и представители группы дружбы с Арменией – два человека. Но, к сожалению, в отличие от прошлых разов, представители группы дружбы с Арменией не посетили Нагорно-Карабахскую Республику. Думаю, что власти Армении должны были подумать об этом и в результате активных контактов и работы с нашими лоббистскими организациями в Вашингтоне могли бы организовать посещение Степанакерта. Это был бы чрезвычайно важный мессидж», - сказал политолог.

Американские конгрессмены также планируют встретиться с представителями исполнительной власти и гражданского общества. Запланировано также обсуждение со студентами Американского университета Армении и посещение мемориального комплекса «Цицернакаберд».

Сегодня ранее членов делегации в Первопрестольном Святом Эчмиадзине принял Католикос всех армян Гарегин Второй.