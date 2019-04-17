Генрих Мхитарян получит полную поддержку от УЕФА для поездки в Баку

Генрих Мхитарян и лондонский «Арсенал» получат полную поддержку от УЕФА в вопросе получения армянским футболистом азербайджанской визы для поездки в Баку, если английский клуб пробьется в финал Лиги Европы. Об этом пресс-секретарь УЕФА сообщил спортивному сайту ESPN.

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

ESPN напоминает, что в групповом турнире Лиги Европы Мхитарян не играл в матче «Арсенала» с бакинским «Карабахом». Тренер «Карабаха» Курбан Курбанов заявил тогда, что лондонский клуб побоялся приехать в Баку с капитаном сборной Армении.

В 2015 году Мхитарян не поехал в Баку в составе дортмундской «Боруссии», сыгравшей с азербайджанским клубом «Габала». Немецкий клуб тогда заявил, что они решили оставить Мхитаряна в Германии «из соображений безопасности», хотя азербайджанская сторона пообещала предоставить ему визу.

ESPN также отмечает, что, тем не менее, Армения отправила спортсменов в Баку в 2015 году для участия в первых Европейских играх.

УЕФА заявляет, что предпримет все усилия, чтобы Мхитарян получил визу, если «Арсенал» выйдет в финал. «Для УЕФА это стандартная процедура – отправлять письма поддержки ассоциациям, клубам или посольствам с целью получения виз для игроков и предоставления им возможности участвовать в матчах под эгидой УЕФА», - сказал представитель УЕФА.

«Арсенал» в первой игре четвертьфинала Лиги Европы обыграл на своем поле итальянский «Наполи» со счетом 2-0. Ответная игра за выход в полуфинал состоится 18 апреля в Неаполе.