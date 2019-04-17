«Мы не считаем целесообразным на данный момент превращать силовые структуры в политические» - глава фракции «Мой шаг»

«Мы не считаем целесообразным на данный момент превращать силовые структуры – Полицию и Службу национальной безопасности (СНБ) – в политические структуры», - сегодня в Национальном собрании заявила глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

«Мы не считаем это целесообразным, исходя из опыта как нашей, так и других стран, учитывая озабоченности, которые могут вызвать эти структуры в качестве политических органов на данном этапе. Возможно, в будущем мы это обсудим и поймем, что такой проблемы нет», - добавила Макунц.

Сегодня в Национальном собрании Армении обсуждался законопроект о структурных преобразованиях в правительстве.

Руководитель фракции партии «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян обратился к членам фракции «Мой шаг», вопрошая: «Почему этим проектом вы не выполнили обещание премьер-министра? А премьер-министр сказал с этой трибуны: «Я думаю, что СНБ и Полиция станут министерствами». Следовательно, они должны войти в состав правительства. А теперь скажите нам, почему вы не выполняете обещание Никола Пашиняна, и по какой причине спустя год после революции вы не можете принять решение о том, как нужно сделать систему управления открытой, демократичной и подотчетной. Почему вы надели костюм Сержа Саргсяна?»

«Это костюм Сержа Саргсяна, система суперпремьера», - настаивал Марукян.

Марукян заявил, что фракция «Лусавор Айастан» будет голосовать против законопроекта.

Член фракции партии «Процветающая Армения» (ППА) Микаел Мелкумян также заявил, что фракция (ППА) будет голосовать против данного законопроекта о структурных изменениях в правительстве.

«У этой структуры нет элементарной эффективности. Вы не сможете совершить экономическую революцию с данной структурой правительства», - заявил он.

Согласно представленному правительством проекту структурных изменений будут сокращены 5 министерств: вместо прежних 17 будут действовать 12. Будет сокращена должность первого вице-премьера, вместо трех останутся два вице-премьера. Министерство образования и науки, Министерство спорта и Министерство культуры объединятся. Министерство сельского хозяйства объединится с Министерством экономического развития и инвестиций. Министерство диаспоры будет упразднено, вместо него в аппарате премьер-министра будет действовать офис комиссара по вопросам диаспоры с 25 штатными должностями. Полиция и СНБ останутся в подчинении премьер-министра.

Бывшая оппозиция также называла подобную систему суперпремьерской. Более того, тогдашний оппозиционер Никол Пашинян утверждал, что статус Полиции и СНБ должен быть изменен. «Не должно быть суперпремьерской системы, и мы будем работать в этом направлении», - сказал Пашинян уже в должности премьера.