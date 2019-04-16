Процесс вывоза мусора в Ереване парализован. Ситуация в столице не изменилась и после наложенного мэрией штрафа в размере 13 млн драмов. Коммпания «Санитек» по-прежнему не справляется с ситуацией. Об этом говорят в самой мэрии.

По словам ответственного за координацию работы с «Санитек» мэрии Еревана Арутюна Хачатряна, они ежедневно с утра получают фотографии, на которых видны скопившиеся горы мусора в разных районах столицы.

«Проблема в том, что, согласно закрепленному договором обязательству, мусорные баки не должны быть заполнены больше, чем на 80 процентов. Но мы уже видим, что это не 80 процентов, а больше, и здесь ясно, что вывоз мусора точно не проводился в течение нескольких дней», - сказал Хачатрян.

Фотографии сразу пересылаются в «Санитек». По договору, компания обязана быстро реагировать и решать проблему, однако «Санитек» долгое время не реагирует. А жители уже долгое время жалуются, звонят в компанию.

В мэрии ежедневно документируют упущения «Санитек» и не выполненные компанией работы.

По словам Арутюна Хачатряна, эти данные могут послужить основанием для расторжения договора с «Санитек». «Определенные правовые основания должны быть задокументированы, чтобы вопрос в конце концов дошел до расторжения договора, это даст нам возможность начать процесс», - сказал чиновник мэрии.

Городские власти также ищут альтернативу «Санитек». Вторым оператором по вывозу мусора может стать сама мэрия. Между тем, процесс приобретения мэрией 24 новых мусороуборочных машин приостановлен по причине судебного процесса.

«Конкурс был проведен полностью в соответствии с законодательством о закупках. Одна из организаций, которая непосредственно не участвовала в процессе закупок, оспорила его», - сказал Хачатрян.

Только после завершения правового процесса муниципалитет сможет задействовать новые мусороуборочные машины.

Сегодня Радио Азатутюн попыталось получить комментарии и от «Санитек», однако, ознакомившись с нашими вопросами, там уклонились от ответа.

В субботу компания, попросив прощения у ереванцев, сообщила, что обсуждения с мэрией «очень близки к завершению». Согласно «Санитек», эти обсуждения должны привести к бесперебойному вывозу мусора в городе, осуществляемому на высоком уровне.