Заседание парламента сопровождалось словесными перепалками

Очередное заседание Национального собрания Армении сегодня сопровождалось словесными перепалками. Страсти накалились вокруг предложенного фракцией «Процветающая Армения» (ППА) проекта поправок в закон «О военной службе и статусе военнослужащего». ППА предлагала разрешить солдатам нести боевое дежурство на передовой после одного года прохождения военной службы вместо нынешних 6 месяцев.

«Мы признаем, что 18-летние солдаты не должны служить на передовой, там должны служить исключительно военнослужащие контрактной службы. Мы обсудили этот вопрос с военнослужащими-контрактниками, обстоятельно обсудили этот вопрос также со специалистами военной сферы», - сказала Наира Зограбян.

Во фракции «Мой шаг», являющейся правящим большинством в Национальном собрании, не считают это решением вопроса. Удержать передовую только силами военнослужащих-контрактников пока невозможно, обосновал позицию фракции депутат Сасун Микаелян.

«В каком-то смысле правильно, чтобы служили военнослужашие-контрактники, но наше государство сегодня не может обеспечить ни уровень, ни возможность, ни жалование наших военнослужащих-контрактников. Мы сегодня должны сделать все возможное, быть готовыми к войне, я прямо говорю это именно с этой высокой трибуны, нечего бояться или стесняться», - отметил Микаелян.

Профильная комиссия НС дал проекту отрицательное заключение, проект не был включен в повестку дня пленарного заседания: правящее большинство проголосовало против этого. Представители фракции ППА отреагировали на это жесткими выступлениями. Депутат фракции «Мой шаг» Амазасп Даниелян ответил депутатам фракции ППА, обвинив их в популистских выступлениях.

«Сегодня мы слышим от Геворка Петросяна речи о разумности, от Наиры Зограбян - о зомби, о ППА, которая была против бывшей власти. Вы серьезно, народ? Очевидно, что выбрана тактика саботажа», - сказал Даниелян.

Ответ не заставил себя долго ждать. Наира Зограбян подошла к трибуне: «Амазасп, будьте немного сдержаннее, не будьте такам высокомерным, будьте каждый день признательны Николу Пашиняну и Сасуну Микаеляну и еще паре человек, Арарату Мирзояну, за то, что Вы сегодня здесь просто сидите, сидите чисто случайно».

За перебранкой между ППА и «Моим шагом» последовала словесная перепалка между фракцией «Лусавор Айастан» и правящей фракцией. Депутат от фракции «Мой шаг» Мхитар Айрапетян попытался ответить на обвинения лидера фракции «Лусавор Айастан» Эдмона Марукяна в том, что власть крадет их идеи. Параллельно с выступлением Айрапетяна член фракции «Лусавор Айастан» Геворк Горгисян и Эдмон Марукян с места бросали реплики, что еще больше обострило ситуацию.