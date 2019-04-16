Пашинян: В противостоянии между демонстрантами и полицейскими в апреле прошлого года «не было ни капли ненависти»

Сегодня на торжественном мероприятии по случаю 101-й годовщины полиции присутствовали премьер-министр Армении, вице-премьеры, секретарь Совета безопасности, три министра, глава Службы национальной безопасности и другие высокопоставленные чиновники, все они приняли участие в награждении отличившихся полицейских.

Премьер-министр Никол Пашинян напомнил, что ровно год назад и он, и многие из полицейских находились на улицах: «Ровно год назад, в этот день, мы также были друг с другом, но по разные стороны колючей проволоки».

В прошлом году, когда полиция отмечала юбилейную, 100-ю годовщину, на мероприятии высокопоставленные чиновники не присутствовали, а награды полицейским вручал начальник полиции Владимир Гаспарян.

16 апреля прошлого года премьер-министр Пашинян назвал знаковым в отношениях между гражданами и полицией Армении. «Кроме того, что видно с экранов или очевидно, какой вывод мы можем сделать из этого дня? Наш вывод после этого дня заключался в том, что во время всего процесса, когда, по сути, происходила очень выразительная акция противостояния, во всем этом не было ни капли ненависти», - сказал премьер.

По завершении мероприятия в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о том, доволен ли он реформами, проведенными в полиции за последний год, глава правительства был краток: «Реформы только начались».