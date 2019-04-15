Полиция и СНБ останутся в подчинении премьер-министра

Полиция и Служба национальной безопасности (СНБ) останутся в подчинении премьер-министра. В проекте структурных изменений правительства это положение сохранено.

Эту систему бывшая оппозиция характеризовала как суперпремьерскую. Более того, год назад именно Никол Пашинян утверждал, что статус этих структур должен быть изменен.

«Суперпремьерской системы не должно быть, и мы будем работать в этом направлении», - сказал тогда премьер.

Законопроект сегодня бурно обсуждался в комиссии по государственно-правовым вопросам Национального собрания. Главу оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмона Марукяна в частности интересовало, почему Никол Пашинян нарушил обещание.

«1-го и 8 мая Пашинян в качестве кандидата в премьер-министры с высокой трибуны Национального собрания, отвечая на вопрос депутата, сказал, что СНБ и полиция должны стать министерствами. Мы ждем этого проекта уже год, чтобы ознакомиться с видением правительства относительно новой структуры, и я хочу знать, господин Овакимян, в чем причина того, что вы не выполняете обещание премьер-министр», - сказал Марукян.

«Правительство сочло, что так целесообразно, - ответил представлявший законопроект член правящей фракции «Мой шаг» Ваагн Овакимян. - Почему силовые структуры - в данном случае речь идет об СНБ и полиции - не являются министерствами? Потому что я убежден, что правительство пришло к выводу, что на данном этапе для реализации правительственной программы нужна такая структура».

Марукяна ответ не удовлетворил, он повторил вопрос: «Человек, который дал обещание, является главой правительства».

На это Овакимян ответил: «Я убежден, что если Вы зададите этот вопрос премьер-министру, то прозвучит такой подробный, такой ясный ответ, что после этого вы точно получите ответ на Ваш вопрос».

Депутат фракции «Процветающая Армения» Геворк Петросян был обеспокоен кадровыми сокращениями. Он потребовал от министра юстиции Артака Зейналяна четких данных о том, сколько человек вследствие оптимизации министерств потеряют работу.

«Будут сокращены несколько десятков политических и дискреционных должностей, я уже говорил: это министры, заместители министров, их советники и помощники, а также начальники секретариатов. Они точно будут сокращены. На данный момент я не могу представить точное число, их число доходит до нескольких десятков. А в случае дублирующих подразделений, вспомогательных подразделений численность этих сокращений составит несколько сотен», - сказал Зейналян.

Согласно данному проекту структурных изменений правительства будут сокращены 5 министерств, вместо прежних 17 будут действовать 12. Будет сокращена должность первого вице-премьера, вместо трех останутся два вице-премьера. Министерство образования и науки, Министерство спорта и Министерство культуры объединятся. Министерство сельского хозяйства объединится с Министерством экономического развития и инвестиций. Министерство диаспоры будет упразднено, вместо него в аппарате премьер-министра будет действовать офис комиссара по вопросам диаспоры с 25 штатными должностями.

«Кто мне может объяснить, какое отношение нынешний министр образования имеет к спорту?» - спросил Петросян.

Если в ППА просто обеспокоены тем, что одному министру будут доверены полномочия в нескольких сферах, то во фракции «Лусавор Айастан» предложили конкретный вариант: должно остаться 14 министерств. Во фракции считают, что для Армении, имеющей большую диаспору, нужна должность вице-премьера, занимающегося вопросами диаспоры. Они предлагают придать Службе национальной безопасности и полиции статус министерства, а Министерство по чрезвычайным ситуациям объединить с полицией в качестве Министерства внутренних дел. В «Лусавор Айастан» против оптимизации Министерства сельского хозяйства и Министерства культуры.

«Мы считаем, что в случае принятия этого варианта и премьер-министр выполнит свое обещание, и Армения превратится из суперпремьерской в парламентскую страну, и будет развитие, г-н Овакимян, и будет меньше сокращений людей», - сказал Марукян.

Все восемь предложений «Лусавор Айастан» были отклонены. Обсуждение проекта будет продолжено на пленарном заседании на этой неделе.