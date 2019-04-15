Кочарян преследуется за конкретное преступление - Гор Ованнисян

Кандидат в члены Конституционного суда (КС) Армении Гор Ованнисян не разделяет мнение адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого по делу о событиях 1 марта 2008 года, о том, что неприкосновенность президента является основанием для прекращения уголовного преследования в отношении Кочаряна.

«Я не знаю, должен он оставаться под арестом или нет, но я знаю, что неприкосновенность не означает, что в отношении человека не может быть осуществлено уголовное преследование, если в установленном законом порядке есть подозрение, что он совершил преступление. Я не могу себе представить какого-либо учредителя конституции, который бы предусмотрел норму о том, что кто-то в стране, независимо от должности, может беспрепятственно совершать преступления и затем спокойно уйти», - отметил Ованнисян.

Кочарян считает, что по делу «1 марта» он подвергается политическому преследованию. Между тем, Гор Ованнисян заявил: «Я знаю, что он преследуется за конкретное преступление».

На вопрос Радио Азатутюн, видит ли он элементы политического преследования, кандидат на должность судьи КС ответил: «Я не знаю, потому что я не изучал дело во всех подробностях. Во всяком случае, я сказал, что на сегодняшний день ни одно государство не преследует человека просто за политические взгляды и так это не обосновывает. Следовательно, решение этого вопроса очень сложное».

В ходе стартующей завтра очередной четырехдневной сессии парламента депутаты, среди прочего, должны также избрать судью Конституционного суда. Кандидатура Гора Ованнисяна была выдвинута президентом Арменом Саркисяном, причем это уже третья попытка президента выдвинуть кандидата на эту должность. Парламент предыдущего созыва не избрал двух выдвинутых им кандидатов.

На этот раз на должность члена КС претендовали также известный адвокат, представитель правопреемников потерпевших по делу «1 марта» в Европейском суде по правам человека Ваге Григорян и адвокат Мартин Манукян. Но президент Армен Саркисян предпочел выдвинуть кандидатуру Ованнисяна.

Перед выборами кандидат встречается с парламентскими силами. С представителями фракции «Процветающая Армения» (ППА) Ованнисян встретился на прошлой неделе, а с представителями фракций «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») и «Мой шаг» - сегодня.

Во фракции «Лусавор Айастан» впечатлены утренней встречей, но руководитель фракции Эдмон Марукян сказал, что свое решение фракция огласит во время обсуждений.

По словам кандидата, на встрече с фракцией «Лусавор Айастан» не был обойден стороной и вопрос разделения ветвей власти,

На вопрос, разделяет ли он мнение «Лусавор Айастан» о том, что в Армении сохраняется суперпремьерская система, Ованнисян ответил: «Если «Лусавор Айастан» истолковывает Конституцию в том смысле, что премьер-министр пользуется очень широкими полномочиями, то не разделяю. Я никогда не буду истолковывать Конституцию в том смысле, что баланс между ветвями власти нарушен. Даже если, оценив на основе текста Конституции, мы можем сказать, что это суперпремьерская Конституция, это вовсе не обязывает нас в реальной жизни иметь суперпремьерскую реальность. Конституционный суд может это ограничить».

Гор Ованнисян является доктор юридических наук, экспертом по конституционному праву, живет и работает в Германии. Заочно он сделал вывод, что темпы развития права в Армении являются неудовлетворительным. По его словам, он оставил благополучную жизнь и приехал, чтобы быть полезным Армении.

Судья Конституционного суда избирается тайным голосованием как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов. Ованнисяну для избрания нужно 79 голосов, поэтому в нынешнем парламенте без голосов правящей фракции «Мой шаг», имеющей 88 мандатов, он не может быть избран. Не исключено, что фракция власти может и не проголосовать в его пользу.

На вопрос Радио Азатутюн, станет ли его неизбрание черным пятном на его карьере, Ованнисян ответил: «Не думаю, потому что я просто предлагаю свою помощь. Парламент должен решить - хочет он принять мое предложение о помощи или нет».