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Армения

Мать директора СНБ назначена помощником президента

Директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян

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Сегодняшним указом президента Армена Саргсяна Маргарит Азарян назначена помощником президента республики.

Текст указа размещен на официальном сайте президента.

2 апреля решением премьер-министра Никола Пашиняна наряду с рядом других должностных лиц Маргарит Азарян была уволена с должности начальника отдела кадров и управления персоналом аппарата премьер-министра.

Пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян тогда сообщил, что три должностных лица, в том числе Маргарит Азарян, были уволены из-за ненадлежащего исполнения поручений премьер-министра.

Маргарит Азарян является матерью директора Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна.

Ванецян сказал, что его мать уволилась с прежней должности в офисе премьер-министра по собственному заявлению.

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