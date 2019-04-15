Мать директора СНБ назначена помощником президента

Сегодняшним указом президента Армена Саргсяна Маргарит Азарян назначена помощником президента республики.

Текст указа размещен на официальном сайте президента.

2 апреля решением премьер-министра Никола Пашиняна наряду с рядом других должностных лиц Маргарит Азарян была уволена с должности начальника отдела кадров и управления персоналом аппарата премьер-министра.

Пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян тогда сообщил, что три должностных лица, в том числе Маргарит Азарян, были уволены из-за ненадлежащего исполнения поручений премьер-министра.

Маргарит Азарян является матерью директора Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна.

Ванецян сказал, что его мать уволилась с прежней должности в офисе премьер-министра по собственному заявлению.