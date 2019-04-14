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Экономика

У премьера обсудили предпринятые по реализации экономических реформ шаги

Фотография предоставлена администрацией премьер-министра

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Премьер-министр Никол Пашинян в субботу провел рабочее совещание с участием министров, руководителей государственных ведомств, мэра Еревана, представителей Центрального банка и аппарата премьер-министра.

Как сообщает официальный сайт премьер-министра, в ходе совещания был обсужден ход выполнения поручений премьер-министра, данных на заседании правительства Армении 15 февраля. Поручения касались способствующих экономической революции мероприятий. Руководители заинтересованных ведомств и структур представили по сферам реализованные работы, промежуточные результаты и планы на будущее.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что целью правительства является поощрение трудолюбивого, творческого и законопослушного гражданина, и исполнительная власть в рамках своего инструментария должна работать в этом направлении максимально быстро, легко и эффективно.

В контексте повышения эффективности реализуемых мероприятий и успешного проведения экономической революции премьер-министр подчеркнул важность оцифровки процессов, четкого установления процедур и дал поручения ответственным лицам предпринять нацеленные на конкретные результаты шаги в этих областях.

Глава правительства поручил продолжить межведомственную координированную работу и периодически докладывать о ходе работ.

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