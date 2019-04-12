Андраник Кочарян категорически отрицает приписываемое ему заявление о том, что теракт 27 октября был совершен по указанию Путина

Председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Национального собрания Армении Андраник Кочарян назвал «лживой и абсурдной» распространяемую некоторыми армянскими СМИ информацию о том, что он якобы заявил, что дело о теракте в парламенте Армении 27 октября 1999 года по части заказчиков раскрыто: это сделали российские спецслужбы по указанию Путина.

«Такие абсурдные заявления государственные структуры никогда не могут себе позволить, потому что, во-первых, расследование по делу «27 апреля» не завершено, и, во-вторых, никто не может сделать такое предположение, исходя из материалов следственного органа», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Андраник Кочарян.

По словам главы парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, поначалу к этой дезинформации, распространяемой, по его словам, сайтом 7or.am, он серьезно не отнесся, пока она не была перепечатана азербайджанскими СМИ. Все это Андраник Кочарян считает провокацией, направленной на то, чтобы испортить армяно-российские стратегические отношения. Он уверен, что это не получится. «И не получится по той простой причине, что наша страна очень хорошо понимает их важность с точки зрения безопасности. Что касается оснований, то на данный момент никаких оснований ни у кого просто не существует для того, чтобы делать подобное абсурдное заключение»,- сказал Кочарян.

Со стороны официальной Москвы какой-либо реакции на эту информацию нет, однако председатель парламентской комиссии подчеркнул, что не хотел бы, чтобы в отношениях между двумя странами возникло даже подозрение. «Официальная Москва, я уверен, очень хорошо умеет фильтровать - где правда, где фейк и где организуются игры», - сказал он.

Андраник Кочарян ждет, что сайт, по его словам, опубликовавший эту дезинформацию, обоснует, откуда получил эту информацию, в противном случае компетентные органы должны начать расследование. «И если есть те, кто делают это заявление, пусть будут добры публично представить доказательство этого», - сказал он.

По словам редактора сайта 7or.am Арегназ Манукян, они не являются первоисточником информации: «Мы взяли эту новость из Интернета, и поскольку долгое время на нее не было реакции, мы решили к ней обратиться. Если был вопрос опровержения, Андраник Кочарян должен был гораздо раньше выступить с опровержением, а не сейчас. Опровержения не было, мы и обратились к этой теме».

Андраник Кочарян уверен, что это политическая борьба, частью которой также являются СМИ. Председатель парламентской комиссии подчеркнул, что в связи с терактом 27 октября его обвинения всегда были направлены в адрес второго президента Армении Роберта Кочаряна, поскольку один вопрос для него до сих пор остается непонятным: «Господин Кочарян, о чем ты разговаривал с Наири Унаняном за закрытыми дверями? Потому что таких встреч в мире быть не может? Они либо бывают в присутствии третьей стороны, либо в рамках исключительных мер безопасности».

27 октября 1999 года вооруженная преступная группа во главе с Наири Унаняном ворвалась в зал заседаний парламента, захватила заложников, а затем открыла стрельбу. Жертвами теракта стали спикер парламента Карен Демирчян, премьер-министр Вазген Саргсян, вице-спикеры парламента Юрий Бахшян и Рубен Мироян, депутаты парламента Арменак Арменакян, Микаэл Котанян и Генрих Абрамян, министр Леонард Петросян. Еще восемь человек были ранены.



В декабре 2003 года суд приговорил Наири Унаняна и пятерых членов его преступной группы к пожизненному заключению, еще один член преступной группы был приговорен к 14 годам тюремного заключения.