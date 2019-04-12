В парламенте обсуждается вопрос ограничения деятельности букмекерских контор

В Национальном собрании обсуждается вопрос ограничения деятельности букмекерских контор, однако не секрет, что большинство игровых ставок делается в онлайн-режиме: всего лишь несколько простых действий и паспорт совершеннолетнего – и счет для того, чтобы делать ставки, готов.

Депутат фракции «Мой шаг» Айк Саргсян признается, что в юном возрасте так и поступал: «11-летний ребенок может играть по паспорту своего друга, которому исполнилось 18 лет или 21 год. Ему всего лишь один раз нужно зарегистрироваться, после чего он может играть без ограничений».

Айк Саргсян является одним из главных критиков проекта поправок в закон «Об играх с выигрышем, интернет-играх с выигрышем и казино», разработанного его однопартийцами Аленом Симоняном, Сипаном Пашиняном и членом фракции «Процветающая Армения» (ППА) Наирой Зограбян. По словам депутата, закрытия букмекерских контор недостаточно для борьбы с азартными играми, так как большинство ставок делается онлайн, наоборот, работающие в этих конторах люди станут безработными.

По оценке Айка Саргсяна, создается впечатление, что людям предлагают играть онлайн, поскольку так удобнее. По его мнению, проект не решит вопрос несовершеннолетних, играющих в азартные игры.

Сотрудник одной из крупнейших компаний на этом рынке - «Виваробет», сообщил Радио Азатутюн, что они делает все возможное, чтобы граждане, не достигшие 18 лет, не делали ставок, а для того, чтобы воспользоваться сайтом, требуется сделать селфи, держа у лица паспорт, чтобы клиент мог быть идентифицирован.

Другая крупная компания - «Тотогейминг», также требует идентификации игроков.

Букмекерские компании заверяют, что свели риски к минимуму, однако один из принявших участие в опросе Радио Азатутюн граждан утверждает, что многие несовершеннолетние играют в азартные игры.

Законопроектом предлагается также запретить внешнюю и онлайн-рекламу букмекерских компаний, а в телеэфире разрешить рекламу только в вечерние часы.