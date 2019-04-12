Правительство делает детские автокресла обязательными

Благодаря осторожности и бдительности соучредителя общественной организации «Друг водителя» Давида Педаняна ситуация на дороге разрешилась благополучно: ребенок серьезных травм не получил.

«На моих глазах на проспекте Азатутюн в ехавшей передо мной машине ребенок открыл заднюю дверь и выпрыгнул из машины. За счет дистанции я успел затормозить и не наехать на ребенка», - рассказал он.

В том автомобиле детского кресла не было. Другой инцидент закончился трагедией: в результате аварии в апреле 2018 года погиб годовалый малыш. Инцидент потряс Интернет и стал поводом для старта инициативы #CarSeatGivesChance. Пользователи начали публиковать фото и видео с этим хэштегом.

Цель инициативы – сделать использование детских автокресел массовым, напомнить родителям, что детское кресло является необходимостью, когда в автомобиле находится ребенок.

Правительство на заседании 11 апреля подтвердило, что наличие детских кресел в автомобиле обязательно при перевозке детей до 7 лет. Согласно пока действующей регулировке, обязательное требование действует для детей до 12 лет. Согласно новому изменению, дети этого возраста должны быть пристегнуты, если они не сидят на переднем сиденье.

«Если мы ужесточаем закон, то должны иметь возможность установить определенный контроль, чтобы этот закон выполнялся, в противном случае мы бессмысленно тратим время и ресурсы на придумывание или принятие закона», - говорит Давид Педанян.

Представитель общественной организации «Друг водителя» настроен скептически: трудно контролировать – есть в машинах детские кресла или нет. «У нас, в Армении, задние стекла большинства машин тонированы, и сотруднику Дорожной полиции, перед тем как остановить машину, физически невозможно увидеть, есть ли внутри ребенок или нет и пристегнут ли он», - сказал Педанян.

В полиции не предоставляют статистику о том, сколько детей пострадало в авариях из-за отсутствия в автомобилях детских автокресел, но убеждены, что полиция может осуществлять контроль.

«Механизмы контроля заключаются не только в том, чтобы видеть. Конечно, хорошо, чтобы это заранее предотвращалось, но есть также, так сказать, процедура оценки действия после происшествия, которая здесь может быть проведена», - сказал заместитель начальника Дорожной полиции Арман Малхасян.

Карен Сукиасян, у которой четверо несовершеннолетних детей, не против использования детских кресел, но говорит, что до этого людям нужно дать возможность альтернативы. А социально необеспеченным семьям нужна государственная поддержка. «Это должно было быть на конечном этапе. В том случае, когда транспорт не обеспечен всеми необходимыми средствами для безопасной перевозки детей, сразу обязывать людей устанавливать кресла, создавать для людей дополнительные финансовые проблемы, думаю, немного рано», - сказал он.

А соучредитель общественной организации «Друг водителя» Давид Педанян добавляет: «В этом случае у нас нет общественного транспорта, и у человека, имеющего троих-четверых детей, нет альтернативы. То есть, если мы предлагаем, говорим, что вы должны передвигаться с детскими креслами или воспользоваться общественным транспортом, что более безопасно, мы должны, как минимум, предоставить этот общественный транспорт».

«У меня четверо детей, в машине семь мест, у нас четыре детских автокресла, старший сын большой, для него есть так называемый бустер», - рассказал Айк Залибекян.

Детские кресла почти всегда находятся в машине, Айк убирает их тогда, когда с ним нет детей.

Разговоры о необходимости детских автокресел вызвали бурные общественные дискуссии. Причиной стала их немалая цена и обеспокоенность родителей, имеющих трех и более детей: как разместить в машине сколько кресел?

«Это недешево для многих, кресло стоит 350 долларов, но один раз на 11 лет», - сказал Айк Залибекян.

Кстати, детские кресла должны быть и в такси, если среди пассажиров есть ребенок. Наше изучение показало, что этой регулировке следуют не все такси-сервисы. А за несоблюдение этого требования предусмотрен штраф в размере 5000 драмов.