«Шаг за шагом нам удастся прийти к компромиссам и найти решение» - Матвиенко о карабахском урегулировании

Россия прилагает все возможные усилия для того, чтобы найти мирное решение карабахской проблемы, поскольку иного решения нет, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым в Баку.

Матвиенко напомнила, что в телефонном разговоре президентов России и Азербайджана 2 апреля была выражена готовность Москвы и далее содействовать поиску путей мирного решения карабахской проблемы, в том числе в формате Минской группы ОБСЕ.

Напомним, после встречи лидеров Армении и Азербайджана 20 марта в Вене сначала президенту России Владимиру Путину позвонил премьер-министр Армении Никол Пашинян, а затем - президент Азербайджана. А в предстоящий понедельник, обсудив результаты этой встречи, а 15 апреля министры иностранных дел двух стран встретятся уже в Москве, и в этой встрече примет участие также глава МИД России.

Матвиенко в Баку коснулась предстоящей 15 апреля встречи, отметив: «Шаг за шагом, я думаю, нам вместе удастся прийти к компромиссам, продвинуться вперед и найти решение».

Глава Совета Федерации РФ заверила своего азербайджанского коллегу, что Москва не намерена ослаблять внимание к урегулированию карабахского вопроса.

В свою очередь, Асадов выразил благодарность российской стороне за усилия, направленные на урегулирование карабахской проблемы.

Сегодня Матвиенко принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он наградил Матвиенко орденом «Достлуг».

Принимая главу верхней палаты российского парламента, Алиев подчеркнул, что отношения между двумя странами являются стратегическими и трудно найти сферу, где бы Баку и Москва активно не сотрудничали.

Товарооборот между двумя странами в прошлом году составил 2,5 млрд долларов, российская сторона инвестировала в азербайджанскую экономику около 1,5 млрд долларов.

Матвиенко в Баку добавила, что только в прошлом году Азербайджан посетили 800 тысяч российских туристов.

Кстати, своего азербайджанского коллегу Октая Асадова председатель Совета Федерации России пригласила в Севастополь для участия в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Азербайджанские комментаторы подчеркивают, что Баку не признал присоединение Крыма и Севастополя к России.