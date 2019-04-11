«Сделаем все возможное, чтобы поддержать правительство Армении» - генсек СЕ

Евросоюз утвердил новый план действий для Армении, это очень широкая программа, которая приведет к укреплению демократии в Армении. Об этом сегодня в Страсбурге заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Выборы, состоявшиеся в декабре, завершили эту мирную смену власти. Я также хочу приветствовать премьер-министра за его шаги, которые являются передовыми. Мы готовы содействовать этим шагам. Недавно мы утвердили новый план действий для Армении на 2019-2022 годы. Это очень большая программа, и мы продолжим работать вместе в том же духе, как и прежде, усиливая демократические институты и механизмы сдержек и противовесов в стране. Это также приведет к укреплению демократии в Армении. Особенно похвальны усилия нового правительства по борьбе с коррупцией. Чудесно, что премьер-министр здесь. Поздравляю, господин премьер-министр, со всем, чего вы до сих пор добились. Заверяю, что для Совета Европы Армения является важным партнером, Армения является европейским государством - с европейскими ценностями и европейской историей», - сказал Ягланд.

Пашинян в свою очередь отметил, что во время революции Армения осталась приверженной европейским ценностям.

«Было очень важно, что демократическая революция «любви и толерантности» была полностью внутренним политическим процессом, и ни одна внешняя сила в ней не участвовала. И это еще раз доказывает, что демократия находится в умах и сердцах нашего народа. Нет сомнений в том, что правительство Армении полностью привержено демократическим повестке демократических реформ. Я также хочу сказать, что план действий, который Совет Европы осуществляет в Армении, способствует демократическим изменениям. И сейчас мы можем с уверенностью сказать, что Армения уже является демократическим государством. Большой опыт Совета Европы очень помог нам в реализации демократических изменений, установлении верховенства закона, создании независимой судебной системы и других наших шагах. Мы единодушны в том, что продолжим сотрудничать в направлении усиления демократии в Армении», - сказал Пашинян.

На вопрос Радио Азатутюн, есть ли у Совета Европы какие-либо новые предложения для Армении, что европейская сторона ожидает от постреволюционной Армении в вопросе прав человека и демократических изменений, Ягланд ответил: «Мы уже видели, что у нового правительства есть программа реформ и что оно взяло на себя ответственность за ее реализацию. Мы придаем особое значение судебной реформе. Также очень важно, как работает оппозиция, как работают СМИ в условиях сдержек и противовесов. А это единственный путь в борьбе с коррупцией, потому что если в парламенте нет механизма сдержек и противовесов, нет независимой судебной системы, свободных СМИ, коррупция всегда побеждает. Я знаю, что такова повестка нового правительства, и мы сделаем все возможное, чтобы поддержать его».



