Стартовал визит премьер-министра Армении в Совет Европы: Пашинян встретился с председателем ПАСЕ

Премьер-министр Никол Пашинян вечером 10 апреля прибыл в Страсбург. 11 апреля начался рабочий визит премьер-министра Армении в Совет Европы.

Как сообщает официальный сайт правительства Армении, первая встреча премьер-министра Никола Пашиняна состоялась с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мари-Паскье. До начала встречи премьер-министр Пашинян сделал запись в «Золотой книге» председателя ПАСЕ.

Председатель ПАСЕ приветствовала визит премьер-министра в Совет Европы, отметив, что она рада вновь встретиться с Николом Пашиняном на этот раз в Страсбурге. Она выразила удовлетворение своим визитом в Армению в конце марта, в рамках которого провела продуктивные встречи и обсуждения с высшим руководством Армении, выступила в Национальном Собрании и приняла участие в открытии «Площади Европы» в Ереване. Лилиан Мари-Паскье отметила, что насыщенная повестка визита премьер-министра Республики Армении - встречи на высшем уровне с официальными лицами Совета Европы, выступление премьер-министра Армении на пленарном заседании весенней сессии ПАСЕ, официальное открытие выставки под названием «Бархатная революция Армении», свидетельствует об эффективном процессе сотрудничества Армения-СЕ и двусторонней готовности к его углублению. По словам председателя ПАСЕ, Совет Европы придает большое значение сотрудничеству с Арменией в укреплении демократических институтов, защите прав человека и установлении верховенства закона.

Выразив благодарность за прием, премьер-министр Республики Армения отметил, что с теплотой вспоминает встречу с председателем ПАСЕ в Ереване в конце марта и рад снова видеть Лилиан Мари-Паскье на этот раз в Страсбурге. Премьер-министр подчеркнул, что Армения является полноправным членом СЕ и ПАСЕ, и выразил удовлетворение процессом сотрудничества с Советом Европы, высокий уровень которого был подтвержден в марте по результатам визитов содокладчиков ПАСЕ по Армении и председателя ПАСЕ, а также докладом о демократической ситуации в Армении.

Собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества между Арменией и Советом Европы. Стороны коснулись реализованных в рамках «Плана действий партнерства Армения-СЕ на 2019-2022 годы» шагов и подчеркнули важность полноценной реализации обязательств, принятых сторонами в рамках отмеченного документа. Никол Пашинян отметил, что у правительства Армении большая повестка реформ, и поддержка Совета Европы в этом процессе очень важна. Председатель ПАСЕ приветствовала демократические перемены в нашей стране и подтвердила готовность поддержать Армению в продвижении прав человека, демократии и верховенства закона.

Стороны также коснулись переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.