Принятием резолюции Палата депутатов подчеркнула, что совершенное против армян является геноцидом – посол Армении в Италии

Посол Армении в Италии Виктория Багдасарян приветствовала принятие инициативы о признании Геноцида армян Палатой депутатов Италии.

Резолюция была принята 10 апреля. За нее проголосовали 382 депутата, против 0, при 43 воздержавшихся.

Согласно сообщению на странице посольства в Facebook, Виктория Багдасарян выразила благодарность всем политическим силам, представленным в Палате депутатов, а также выразила особую благодарность члену правящей партии «Лега», депутату Паоло Форментини и 34 соавторам.

«Палата депутатов почтила память жертв Геноцида армян и подчеркнула, что совершенное против армян в Османской империи столетие назад, было именно геноцидом, и призвала итальянское правительство официально признать Геноцид армян и дать ему международное звучание. Этим шагом итальянская сторона подтвердила свою приверженность общечеловеческим ценностям, внеся свой вклад в предотвращение геноцидов и преступлений против человечности», - сказал посол.

Сотни органов местного самоуправления Италии ранее уже признавали геноцид армян.