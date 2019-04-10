Союз информированных граждан требует возбуждения уголовного дела против лица, высказавшего угрозы в адрес трансгендера

Возглавляемый Даниелем Иоаннисяном Союз информированных граждан обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по заявлению одного из участников акции протеста против трансгендера Лилит Мартиросян.

В беседе с Радио Азатутюн Иоаннисян пояснил, что один из участников акции сделал заявление, содержащее угрозу убийства, демонстрируя перед камерами нож. Иоаннисян также отметил, что есть основания для возбуждения уголовного дела по статьям о незаконном хранении оружия и угрозах убийства. «Очевидно, что этот человек угрожает совершить убийство, а также вынимает нож, чтобы показать, что угроза реальна. Мы ожидаем, что будут возбуждены уголовные дела и что этот человек будет привлечен к ответственности».

Вслед за выступлением трансгендера Лилит Мартиросян с трибуны парламента последовала скандальная реакция председателя Комиссии по правам человека Национального собрания, за которой последовали осуждающие заявления со стороны Европейского союза и представительства ООН в Армении. В ответ МИД Армении заявил, что правительство страны полностью привержено защите и поощрению прав человека.

«Ненасильственная демократическая революция, которая произошла в Армении, является лучшим доказательством того, что права человека, как правило, действуют эффективно, если становятся частью общественного консенсуса и воспринимаются как универсальные социальные и моральные ценности», - заявила пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.

Правозащитник Артур Сакунц в беседе с Радио Азатутюн высказал сожаление по поводу того, что даже при новом правительстве приходится сталкиваться с ситуацией, когда Служба национальной безопасности быстро обнаруживает «фейкового» пользователя Facebook, потому что был приказ премьер-министра, но закрывает глаза на тех, кто перед камерами открыто высказывает угрозу убийства. Сакунц считает, что правоохранительные органы должны немедленно возбудить уголовное дело в связи с риторикой ненависти и угрозами жизни.