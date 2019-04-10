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Армения

Армения отвечает на заявления международных партнеров

Здание МИД Армении

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Министерство иностранных дел Армении отреагировало на заявления, распространенные от имени некоторых дипломатических миссий, аккредитованных в Ереване, в которых, в частности, содержался призыв осудить риторику ненависти.

«Мы в курсе заявлений, в которых выражается обеспокоенность по поводу дискуссий в общественной жизни Армении и идет речь о международных обязательствах Армении», - говорится в заявлении МИД.

«Правительство Республики Армения полностью привержено защите и поощрению прав человека. Ненасильственная демократическая революция, которая произошла в Армении, является лучшим доказательством того, что права человека, как правило, действуют эффективно, если становятся частью общественного консенсуса и воспринимаются как универсальные социальные и моральные ценности. Поэтому в этом контексте наши международные партнеры должны быть более уважительными и чувствительными по отношению к армянскому обществу и воздерживаться от неуместных директив по поводу публичных обсуждений, даже если они не согласны с их тоном. Мы хотели бы напомнить вам, что принцип общественной морали является частью международных обязательств в области прав человека и не может быть проигнорирован. В свою очередь, власти Армении не потерпят никаких противоправных действий и будут продолжать защищать конституционные права всех граждан», - говорится в заявлении МИД Армении.

Ранее в совместном заявлении делегации Евросоюза в Армении и посольств государств-членов ЕС, аккредитованных в Армении, в частности, была высказана глубокая обеспокоенность в связи с «недавними событиями в Армении, когда были озвучены серьезные угрозы в адрес меньшинств и правозащитников, включая угрозы смерти».

«Риторика ненависти, в том числе и угрозы смерти в адрес Лилит Мартиросян, ее коллег и всего ЛГБТ-сообщества являются самым свежим проявлением этих тревожных тенденций и являются дискриминацией, которая запрещена положениями Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, к которой присоединилась и Армения, что также отражено в Конституции РА», - в частности, отмечалось в заявлении.

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