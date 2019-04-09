«Я начал переговоры не с той точки, на которой остановился Серж Саргсян, а со своей собственной точки» - Пашинян

«Мы не собираемся начинать военные действия против кого-либо, но если кто-либо начнет военные действия против нас, мы его принудим к миру», - вчера в ходе брифинга с журналистами в Национальном собрании заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Не нужно перед и после каждой переговорной встречи говорить о войне. Когда мы говорим о войне, мы тем самым подчеркиваем важность переговорного процесса и нашу приверженность переговорному процессу», - сказал Пашинян.

На вопрос, дают ли переговоры гарантию того, что Азербайджан не попытается прибегнуть к военным действиям, Пашинян ответил: «Стороны, сославшись на достигнутые в Душанбе договоренности, договорились сохранять и укреплять режим прекращения огня, это наша договоренность, это наша политическая договоренность. Есть возможность того, что мы нарушим эту политическую договоренность? Нет, такой возможности нет, но если вдруг кто-либо нарушит политическую договоренность, это не означает, что мы не будем защищаться, и я надеюсь, что мой азербайджанский коллега не нарушит эту договоренность. Мы очень четко договорились и письменно эту договоренность зафиксировали также в присутствии и за подписью сопредседателей Минской группы, речь идет об этом. Но что говорится в наших принципах? Не только о неприменении силы, но и о неприменении угрозы применения силы, и мы всего лишь обращаем всеобщее внимание на тот факт, что, к сожалению, Азербайджан время от времени пытается использовать угрозу применения силы в качестве фактора на переговорах, мы всего лишь говорим следующее: давайте не будем ее использовать, потому что если продолжим, то и мы станем ее использовать, и что в результате получится? Давайте формировать повестку мира и работать по повестке мира, мы хотим этого».

На вопрос Радио Азатутюн, начал ли он переговоры с той точки, на которой остановился бывший президент Армении Серж Саргсян, Пашинян ответил: «Нет, я начал переговоры не с той точки, на которой остановился Серж Саргсян, а со своей собственной точки, это важный нюанс».