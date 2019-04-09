Обзор прессы за 9 апреля

Газета «Жоговурд» пишет: «Около года назад в эти дни активисты, планировавшие добиться смены власти, эффективным методом считали создание в стране неконтролируемого хаоса. Опыт показал, что выбранный метод оправдал себя. В эти дни в преддверии сезона так называемого «подсчета цыплят» для революционного правительства мы имеем дело с провоцируемым положением хаоса, пока, правда, только в информационном поле. Невозможно не заметить руку искусного манипулятора, которая пытается использовать общественного недовольство против какого-либо решения правительства в спекулятивных целях».

Редактор газеты «Аравот» пишет: «Гражданин Армении говорит с трибуны Национального собрания о правах, о насилии в отношении его группы, против дискриминации. Где еще об этом должно говориться, если не на парламентских слушаниях, особенно с учетом того, что Армения является парламентской республикой? Права, жизнь и безопасность всех наших граждан должны быть защищены вне зависимости от особенностей этих граждан. Против этой, на мой взгляд, крайне очевидной истины приводятся следующий «аргумент»: разве не нужно защищать наши национальные ценности? Я убежден, что нужно, необходимо. Но у каждого есть свои приоритеты национальных ценностей. Для меня важнейшей ценностью является армянское государство со своей Конституцией, статья 29 которой гласит, что запрещается любого рода дискриминация. Нравится ли мне образ жизни трансгендеров или гомосексуалистов? Признаюсь, нет… Но это мой личный подход, и я не имею права брать на себя роль судьи. Более того, никто из нас не имеет права преследовать людей из-за подобных разногласий, применять в их отношении насилие, призывать к насилию, проявлять дискриминационное отношение».

В газете «Айкакан жаманак» читаем: «8 апреля в Ереване прошли сразу две акции протеста. В одном случае протестовали сотрудники компании «Спайка» против ареста их директора, в другом протестовали против факта выступления трансгендера с трибуны Национального собрания, оценив его как святотатство и желая проникнуть в зал Национального собрания, чтобы уничтожить следы «святотатства» с помощью ладана. Эти два события, конечно же, непосредственно друг с другом не связаны. Единственная связь, пожалуй, в том, что в обоих случаях ставшие поводом для протестов события и поднятый вокруг них пропагандистский шум с одновременными манипуляциями, мягко говоря, были несоизмеримы».