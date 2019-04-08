Армения направила гуманитарную помощь Ирану

Сегодня из МЧС Армении в Иран направилась автомобильная колонна с гуманитарной помощью для пострадавшего от наводнения населения.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, помощь предоставлена в рамках деятельности Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования. В Тебриз отправлены 40 палаток, 250 раскладных кроватей и 400 одеял.

«Ущерб, нанесенный наводнениями в Иране за последние недели, достигает и даже превышает 1 млрд долларов, - сказал корреспондент иранской службы Радио Свободная Европа / Радио Свобода Рубик Минасян. - Конечно, это государственная, очень предварительная оценка, поскольку все еще есть пропавшие без вести, неизвестно, сколько жилых домов повреждено и прочее».

По словам Рубика Минасяна, помощь Армении Ирану является символической, учитывая то, какой ущерб понесла страна: «Это очень символическая помощь. Можно сказать, что и помощь, предоставляемая другими странами, также является символической. Большой объем помощи, насколько мне известно, Иран пока не получал. Европейские страны предоставляют нефинансовую помощь, уже несколько самолетов прибыли в Иран из европейских стран».

Более 400 сел и городов в 15 провинциях Ирана пострадали от наводнений, около 70 человек погибли, есть также тысячи эвакуированных.

На вопрос, сможет ли Иран за короткое время оправиться от стихийного бедствия и встать на ноги, иранский журналист армянского происхождения ответил: «Важно помнить, что это наводнение произошло после большого землетрясения. Иран пока не смог оправиться от последствий землетрясения. Вообще, люди в интервью или коротких репортажах, которые присылают в СМИ, отмечают, что обещания, данные государственными органами, не могут осуществиться, поскольку последствия землетрясения, которое произошло несколько месяцев назад, все еще не устранены, государство ничего не смогло сделать для этого».



