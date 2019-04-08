Может сложиться ситуация, когда и Азербайджан, и посредники будут вынуждены восстановить трехсторонний формат - Маилян

Может сложиться стуация, когда и Азербайджан, и посредники будут вынуждены восстановить трехсторонний формат, в интервью Радио Азатутюн заявил министр иностранных дел Нагорного Карабаха Масис Маилян.

Радио Азатутюн: - Премьер-министр Армении здесь, в Степанакерте, и в Ереване неоднократно заявлял, что он не представляет народ Нагорного Карабаха, он не избран народом Арцаха, поэтому он не может представлять народ Арцаха на переговорах, следовательно, есть необходимость в том, чтобы в переговорах участвовали также представители официального Степанакерта. Этот подход в Баку не разделяют. Как Вы себе представляете на практике, как представители Нагорного Карабаха могут участвовать и как должны участвовать в переговорах?

Масис Маилян: - В качестве механизма можно предложить следующее: поскольку представители власти Республики Армении будут говорить лишь от имени Республики Армения, также должно быть предпринято распределение ролей. В этом конфликте есть пять ключевых вопросов, которые, по мнению сторон, являются ключевыми, важными. Это вопрос статуса, вопрос безопасности, вопросы территорий, беженцев, блокады. Большая часть этих вопросов находится в компетенции властей Республики Арцах, и ясно, что власти Армении не могут вести переговоры по таким вопросам, то есть может сложиться ситуация, когда и Азербайджан, и посредники будут вынуждены восстановить трехсторонний формат. С 1992-го по 1997 год официальная делегация Арцаха принимала участие в этих переговорах, и наиболее ощутимые результаты были зафиксированы именно в тот период, когда Арцах полноценно участвовал в переговорах и брал на себя свою долю ответственности за мир в регионе.

Радио Азатутюн: - Я правильно понял, что ваша позиция состоит в следующем: «Вы можете вести переговоры в Вене или в другом месте, но в конечном итоге мы должны определить границы этого компромисса, потому что мы являемся стороной конфликта, и без нашего согласия никакого компромисса, никакой договоренности быть не может»?.

Масис Маилян: - Это подразумевает логика этих переговоров и этих встреч и вообще урегулирования, то есть, есть три стороны, и есть две основные стороны в этом конфликте - Республика Арцах и Азербайджан, и невозможно без полноценного формата принять какие-то решения и чтобы при этом та сторона, которая не участвовала в этих встречах или вообще в философии урегулирования и подписании окончательного документа, выполняла договоренности, достигнутые этими двумя сторонами. То есть это естественно, и здесь нет ничего необычного.

Радио Азатутюн: - Господин министр, как Вы себе представляете компромисс, примирение с Азербайджаном, какова Ваша позиция?

Масис Маилян: - Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно понять, на что готов Азербайджан. Существуют три основных сценария: вопрос может быть урегулирован мирным путем, мы можем пойти по пути мирного урегулирования, статус-кво может быть сохранен либо существует другой сценарий, когда Азербайджан начинает войну, как это произошло в 1991-1994-ом годах или в апреле 2016 года, и получает адекватный ответ с нашей стороны. То есть, мы пока не видим сигналов о том, что Азербайджан готов к миру и мирному урегулированию, и одним из доказательств этого является как раз то, что они выступают против полноценного формата переговоров и участия Республики Арцах в этих встречах и переговорах. Ко всем остальным сценариям, по большому счету, мы готовы, но для нас предпочтительно мирное урегулирование, и это должен быть достойный мир.

Радио Азатутюн: - Я правильно понимаю, что в случае любого сценария в Нагорном Карабахе считают, что правовой статус Нагорного Карабаха должен быть признан, то есть независимость или другой вариант, и он должен быть признан на международном уровне?

Масис Маилян: - Конечно, статус – это тот вопрос, который находится в компетенции именно граждан Арцаха, и только народ Арцаха определяет статус, и этот статус был определен путем многочисленных референдумов, состоялись три референдума, один - референдум о независимости 1991 года, и два раза мы приняли Конституцию о независимом государстве. Мне кажется, что вопрос о статусе и нашей независимости вообще не может быть предметом обсуждения, в том числе и в ходе переговоров.