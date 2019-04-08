Парламент в первом чтении принял законопроект о Дне гражданина

Национальное собрание сегодня в срочном порядке обсудило законопроект о внесении дополнения в закон «О праздничных днях и памятных датах».

В первом чтении 92 голосами «за», 3 голосами «против» и при 5 воздержавшихся депутатах в закон было внесено дополнение, согласно которому последняя суббота апреля будет отмечаться как День гражданина.

В случае, если 1 мая будет попадать на субботу, День гражданина будет отмечаться в последнее воскресенье апреля, отметил министр юстиции Артак Зейналян.

Касаясь вопроса о том, почему такой день должен быть в календаре, министр Зейналян подчеркнул, что «на протяжении десятилетий люди не могли сформировать законную законодательную и исполнительную власть, а в апреле прошлого года народу удалось вернуть власть гражданину». «И это должно быть закреплено», - отметил министр.

Напомним, что предложение правительства об установлении Дня гражданина было неоднозначно воспринято различными политическими силами и представителями общественности. Так, представители бывшей правящей Республиканской партии считают, что такой праздник будет способствовать разобщению народа, поскольку опять вносит разделение в общество. Некоторые представили политического и общественного поля считают, что давать оценки произошедшей в апреле 2018 года смене власти, а, следовательно, и устанавливать праздники нужно только в более длительной исторической перспективе.