Бизнесмен из диаспоры, прекративший деятельность в Армении после 1 марта 2008 года, готов реализовать новую инвестиционную программу

В 2018 году прямые инвестиции в экономику Армении составили 254 млн долларов. Согласно данным Национального статистического комитета, иностранные инвестиции увеличились, но незначительно. Рост прямых инвестиций в 2018 году составил 4,5 млн долларов.

По мнению депутата парламентской фракции «Процветающая Армения» (ППА) Сергея Багратяна, сразу после революции ожидать инвестиционного бума не столь логично, поскольку длительное время бизнесмены пытаются понять экономическую политику правительства.

«Политическая революция закончилась всего лишь 9 декабря прошлого года, и спустя 2-3 месяца, когда еще не завершены экономические реформы, когда Налоговый и Таможенный кодексы еще не изменены, ожидать, что должны быть большие инвестиции, несерьезно», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Багратян.

В Министерстве экономического развития и инвестиций также подтверждают, что и в течение первых трех месяцев 2019 года инвестиционный бум не был зафиксирован.

По словам начальника управления инвестиционной политики Ваагна Лалаяна, интерес увеличился, уже есть 80 новых инвестиционных программ. Они подсчитали, что часть из них - общей стоимостью 1 млрд долларов.

«Реалистичных, реализуемых в более короткие сроки программ, начальные работы по которым уже были осуществлены, около 40», - добавил Лалаян.

Вчера на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян заявил, что за три месяца 2019 года было утверждено 13 инвестиционных программ на общую сумму 146 млн долларов.

В Министерстве экономического развития и инвестиций говорят, что в целом Армения больше интересует инвесторов из США, России и Европы. Больше половины из них – представители армянской Диаспоры. При этом инвесторов в Армению привела не только революция.

«Инвесторы, конечно, указывают также и на это обстоятельство. Также отмечаются другие наши возможности: наше членство в Евразийском экономическом союзе, наши хорошие отношения с Евросоюзом, экономические возможности», - отметил Ваагн Лалаян.

А Бабкен Тер-Григорян, исполняющий обязанности министра диаспоры, в этой связи сказал: «Однозначно, интерес со стороны Диаспоры возрос. Но я хотел бы сделать акцент не только на инвестициях. Если мы говорим об экономическом развитии, то в глобальном смысле Диаспора здесь может сыграть роль не только с финансовой точки зрения, но и с человеческой. Диаспора может быть большим подспорьем в плане человеческого потенциала, научного потенциала, профессионального потенциала. Любые инвестиции приносят с собой также управленческие навыки, новые идеи, новые связи с зарубежными партнерами».

По его словам, в министерстве знакомятся с многочисленными инвестиционными программами из Диаспоры, но лишь небольшая часть из них реализуется. «Есть люди, которые приходят и представляют свои идеи, есть люди, которые приходят и представляют инвестиционную программу в виде пакета», - сказал Тер-Григорян.

По информации Ваагна Лалаяна, инвесторы заинтересованы в различных сферах: «В основном это перерабатывающая промышленность, энергетика... есть в сфере ИТ, в сферах здравоохранения и инфраструктуры».

Прибывший из Диаспоры в Армению инвестор Сергей Гарибян, который на днях встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, намерен вложить инвестиции в нескольких сферах Армении.

Бизнесмен говорит, что у него возникло такое желание после революции. «В Армении у нас в прошлом было достаточно много инвестиций. Мы прекратили здесь нашу деятельность с 2010 года и до сих пор. После революции у нас появилось больше доверия», - сказал Гарибян.

Инвестировавший в Армению при прежних властях бизнесмен оставил инвестиции незавершенными, поскольку, как он сказал, у него пропало доверие. «Мы в прошлом занимались строительством в Соединенных Штатах, в Армении. У нас есть городская застройка: 184 частных домов в Дзорахбюр, мы прекратили там работы в первую очередь после 1 марта 2008 года», - рассказал бизнесмен.

Гарибяны, реализующие инвестиционные программы в США, Латинской Америке и Африке, в настоящее время хотят продолжить и свой незаконченный бизнес в Армении, а также реализовать новые проекты, в частности, в сфере возобновляемой энергетики.

Инвесторы из Диаспоры представили свою инвестиционную программу также в Национальном собрании и Министерстве диаспоры, общая стоимость программы, по предварительным расчетам, оценивается в 700 млн долларов.