Премьер-министр с рабочим визитом отбыл в Гюмри на новом электропоезде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с железнодорожного вокзала Еревана с рабочим визитом отбыл в Гюмри на новом, втором по счету, электропоезде ЭП2Д, который будет совершать регулярные рейсы по маршруту Ереван-Гюмри-Ереван.

Как сообщает официальный сайт премьер-министра Армении, до этого Пашинян ознакомился с деятельностью железнодорожного вокзала, в ходе чего ему была представлена, в частности, система продажи билетов. Глава правительства посетил также Музей железной дороги Армении.

Пашинян ознакомился с условиями и возможностями электропоезда и приветствовал решение ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» увеличить количество электропоездов. Соответствующая договоренность была достигнута в ноябре 2018 года на встрече министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акопа Аршакяна, министра транспорта РФ Евгения Дитриха и первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Александра Мишарина.

Новый электропоезд будет работать еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям в формате экспресса, без промежуточных остановок. Это уже второй современный состав, курсирующий по наиболее востребованному внутриреспубликанскому направлению.

Никол Пашинян в сопровождении руководства ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» посетил также вагоноремонтное и локомотивное депо.

Электропоезд ЭП2Д приобретен ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» у российской компании «Трансмашхолдинг». Время следования электропоезда составляет 2 часа 10 минут. Новые составы курсируют четырежды в день: в 09:40 и 17:15 из Еревана в Гюмри, в 09:05 и 17:10 – в обратном направлении.

Электропоезд ЭП2Д соответствует самым строгим требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок. Двухвагонная модификация электропоезда наиболее удобна для осуществления пассажироперевозок в Армении.